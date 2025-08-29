چرا این روز مهم است؟

انتخاب یک روز خاص برای بازی‌های ویدیویی، فراتر از یک جشن ساده است. این روز فرصتی است تا:

از دست‌اندرکاران تقدیر شود: از بازی‌سازان، طراحان شخصیت، انیماتورها، برنامه‌نویسان و نویسندگان سناریوها که با خلاقیت و تلاش خود، دنیاهای جدیدی را خلق می‌کنند، قدردانی شود.

مزایای بازی برجسته شود: بازی‌های ویدیویی صرفاً وقت‌گذرانی نیستند. آن‌ها می‌توانند مهارت‌های شناختی مانند حل مسئله، تمرکز و حافظه را تقویت کنند. همچنین، بازی‌های آنلاین و چند نفره به تقویت مهارت‌های اجتماعی، کار تیمی و ارتباطی کمک می‌کنند.

صنعت بازی به رسمیت شناخته شود: صنعت بازی‌های ویدیویی یکی از سودآورترین صنایع در جهان است که هزاران شغل ایجاد کرده و زمینه رشد کسب‌وکارهای نوپا را فراهم می‌کند.

جامعه‌ای واحد ایجاد شود: این روز بهانه‌ای است برای دور هم جمع شدن گیمرها، خانواده‌ها و دوستان برای تجربه بازی‌های مختلف، از بازی‌های کلاسیک گرفته تا جدیدترین عناوین.

تاریخچه‌ای کوتاه از بازی‌های ویدیویی

تاریخچه بازی‌های ویدیویی به اواسط قرن بیستم بازمی‌گردد. در سال ۱۹۵۸، فیزیکدان ویلیام هیگین‌بوتام با ساخت بازی "تنیس برای دو نفر" (Tennis for Two) که بر روی یک اسیلوسکوپ نمایش داده می‌شد، پایه‌گذار این مسیر شد. در دهه‌های بعدی، با ظهور اولین کنسول‌های بازی خانگی مانند مگناوکس ادیسه (Magnavox Odyssey) و اولین بازی‌های آرکید مانند "پونگ" (Pong)، این صنعت به سرعت رشد کرد.

امروزه، بازی‌های ویدیویی دیگر فقط محدود به کنسول‌ها و کامپیوترها نیستند. با گسترش گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها، بازی‌های موبایلی به یکی از محبوب‌ترین اشکال سرگرمی تبدیل شده‌اند. همچنین، بازی‌های واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) مرزهای جدیدی را برای تجربه بازی‌ها ایجاد کرده‌اند.

نقش بازی‌های ویدیویی در ایران

در ایران نیز صنعت بازی‌سازی به سرعت در حال رشد است. بازی‌سازان ایرانی با خلق عناوین خلاقانه‌ای مانند "گرشاسپ"، "سفیر عشق" و "بچه‌های مورتانیا"، توانایی خود را در این عرصه به نمایش گذاشته‌اند. روز جهانی بازی‌های ویدیویی فرصتی مناسب برای حمایت از این استعدادهای داخلی و معرفی آثار ملی به جامعه بین‌المللی است.

