«قانون و اخلاق» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«من زلاتان هستم» ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه

«انتقام مرگبار یک سرآشپز» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«زاده شده برای پرواز» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«پسران گمنچه» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«سگ‌های جنگ» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«رستوران آسمان» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«لئون» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«افسانه نارنیا» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«پسران کونگ فو کار ۲» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو

«مبارزان شانگهای» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«دیابولیگ: کی هستی؟» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«دولت عشق» ساعت ۲۳:۲۰ از شبکه دو

«مگ» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه

