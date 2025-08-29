فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«قانون و اخلاق» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«من زلاتان هستم» ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه
«انتقام مرگبار یک سرآشپز» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«زاده شده برای پرواز» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«پسران گمنچه» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«سگهای جنگ» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
«رستوران آسمان» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک
«لئون» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«افسانه نارنیا» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«پسران کونگ فو کار ۲» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو
«مبارزان شانگهای» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«دیابولیگ: کی هستی؟» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«دولت عشق» ساعت ۲۳:۲۰ از شبکه دو
«مگ» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه