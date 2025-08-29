خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1679435
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۷ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۷ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,347

دلار (بازار آزاد)

1,015,800

یورو (صرافی بانک ملی)

838,435

یورو (بازار آزاد)

1,169,800

درهم امارات

274,200

پوند انگلیس

1,353,600

لیر ترکیه

24,500

فرانک سوئیس

1,249,600

یوان چین

140,700

ین ژاپن

683,770

وون کره جنوبی

720

دلار کانادا

728,500

دلار استرالیا

654,400

دلار نیوزیلند

588,800

دلار سنگاپور

782,100

روپیه هند

11,450

روپیه پاکستان

3,552

دینار عراق

770

پوند سوریه

77

افغانی

14,760

کرون دانمارک

156,700

کرون سوئد

105,700

کرون نروژ

99,700

ریال عربستان

267,600

ریال قطر

274,300

ریال عمان

2,606,000

دینار کویت

3,287,600

دینار بحرین

2,661,300

رینگیت مالزی

238,000

بات تایلند

30,990

دلار هنگ کنگ

128,700

روبل روسیه

12,560

منات آذربایجان

591,800

درام ارمنستان

2,810

لاری گرجستان

374,500

سوم قرقیزستان

11,480

سامانی تاجیکستان

107,600

منات ترکمنستان

289,500
انتهای پیام/
