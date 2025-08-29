قیمت دینار عراق امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:جمعه ۷ شهریور
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
772
|
بالاترین قیمت روز
|
772
|
پایین ترین قیمت روز
|
749
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|4
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
%2.52
|
نرخ بازگشایی بازار
|
749
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۷ شهریور
|
نرخ روز گذشته
|
742
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
%4.04
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|
30