سالانه بیش از ۱۳۰ هزار نفر در ایران به سرطان مبتلا می‌شوند و ۸۰ هزار نفر به این دلیل جان خود را از دست می‌دهند. طبق گزارش‌های رسمی، در مردهای ایرانی سرطان‌های معده، پروستات و روده بزرگ و در زنان سرطان‌های پستان، معده و روده بزرگ بیشترین شیوع را دارند.

بروز سرطان به دلیل پیر شدن جوامع و نیز تغییرات سبک زندگی در اکثر کشورهای دنیا ازجمله ایران در حال افزایش است و کارشناسان می‌گویند این آمار در کشور به زودی به ۱۶۰ هزار مورد در سال می‌رسد. بر اساس مطالعه انستیتو کَنسر ایران، سالانه حدود ۳۴ درصد از سرطان‌ها شامل تقریبا ۴۰ هزار بیمار قابل پیشگیری است. به شرط آن که عوامل خطر را بشناسیم و از آنها دوری کنیم.

بزرگ‌ترین متهمان بروز سرطان‌ در ایران

طبق مطالعات انجام‌شده در کشور، سیگار بیشترین سهم بروز سرطان در کشور را دارد. همچنین با افزایش رواج مصرف قلیان و سیگار در بین زنان جوان در یک دهه اخیر، نگرانی مهمی نسبت به افزایش بار ناشی از سرطان در زن‌ها وجود دارد. غیر از سیگار، ماده مخدر تریاک مصرف بالایی در کشور دارد که به گفته متخصصان، این مخدر، یکی از ریسک‌فاکتورهای ابتلا به سرطان‌های دستگاه گوارش است.

نتایج یک طرح تحقیقاتی تازه در دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان می‌دهد مصرف تریاک به عنوان سومین عامل ابتلا به سرطان در ایران، ارتباط تنگاتنگی با بروز سرطان‌های دستگاه گوارش شناخته شده است. گزارش‌ها حاکی است حداقل ۱۰ درصد ایرانی‌های بالای ۴۰ سال به صورت تفننی، تفریحی یا مستمر تریاک مصرف می‌کنند. موضوعی که به تنهایی می‌تواند آمار ابتلا به سرطان را در کشور افزایش دهد. در حال حاضر تریاک، پرمصرف‌ترین ماده مخدر در بین مصرف‌کنندگان در ایران است و بعد از آن شیشه و گل قرار دارند.

دکتر رضا ملک‌زاده، استاد ممتاز بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران چندی پیش درباره ارتباط بیماری‌ها و مرگ‌ها با مصرف طولانی‌مدت تریاک گفت: «نتایج یک مطالعه داخلی نشان داده که مصرف مستمر تریاک، خطر مرگ بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها و بیماری‌های تنفسی را تا ۸۶ درصد افزایش می‌دهد. همچنین بر اساس شواهد قوی علمی، مصرف تریاک می‌تواند منجر به بروز ۶ نوع سرطان شود.»

ارتباط مصرف تریاک با ابتلا به سرطان‌ها

شاید بپرسید تریاک چطور و چرا منجر به بروز سرطان می‌شود. واقعیت این است که مواد مخدر از طریق اختلال در عملکرد سیستم ایمنی و نیز نواحی عروقی، خطر بروز تومورها و زمینه ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد و در ارگان‌های مختلف بدن تاثیرگذار است. به گفته پژوهشگران، تریاک از سیگار هم سرطان‌زاتر است. شانس سکته قلبی و مغزی در افرادی که تریاک را به مدت طولانی مصرف می‌کنند، ۲ برابر دیگران است . واقعیت دیگر این است که مصرف تریاک در مرگ به علت سیروز کبدی تاثیر ثابت‌شده‌ای دارد. موضوعی که خیلی از مردم نمی‌دانند و تنها با رفتارهای هیجانی یا از سر کنجکاوی یا با این توهم که تریاک نقش موثری در رفع افسردگی و بیماری‌های جسمی دارد، به سراغ آن می‌روند.

دکتر ایرج خسرونیا، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد و رئیس جامعه متخصصین داخلی کشور هم در این ارتباط می‌گوید: «تحقیقاتی که به تازگی در ایران - به خصوص در شمال ایران - و دنیا انجام شده، نشان داده که میزان ابتلا به سرطان در افرادی که تریاک مصرف می‌کنند، خیلی بیشتر از ابتلای افرادی است که این ماده مخدر را مصرف نمی‌کنند.»

این فوق تخصص بیماری‌های گوارش می‌گوید: «متأسفانه تبلیغات سوء باعث شده که خیلی‌ها باور داشته باشند اگر تریاک مصرف کنند، بیمار نمی‌شوند - موضوعی که در دوره پاندمی کرونا بسیار شایع شد - یا اینکه پیر نمی‌شوند یا سرطان نمی‌گیرند. در حالی که واقعیت کاملاً برعکس است. ترکیبات موجود در تریاک بعد از ورود به دستگاه گوارش می‌توانند باعث تحریک و آسیب جداره مری شده و زمینه‌ساز سرطان مری شوند. از طرف دیگر، دود ناشی از مصرف تریاک حاوی مواد سرطان‌زا است و می‌تواند خطر ابتلا به سرطان ریه و حنجره را به دنبال داشته باشد. همچنین مصرف تریاک، محیط معده را برای رشد و تکثیر میکروب هلیکوباکتر پیلوری آماده می‌کند؛ میکروبی که نقش اثبات‌شده‌ای در بروز سرطان معده دارد.»

به خودتان تکانی دهید

اضافه‌وزن، رژیم غذایی نامناسب و عدم فعالیت بدنی دیگر عوامل خطری هستند که بعد از مصرف دخانیات باعث حدود ۱۰ درصد از موارد بروز سرطان‌ها در ایران هستند. فست‌فودها حاوی سطوح بالایی از قند، نمک، کالری، چربی و حتی برخی از اجزای سرطان‌زا مثل نیتریت‌ها و نیترات‌ها هستند که خطر بروز سرطان را افزایش می‌دهند.

همچنین مصرف کمتر سبزیجات و میوه‌جات، تغییرات سبک زندگی و کم‌تحرکی منجر به افزایش چشمگیر شیوع چاقی و اضافه‌وزن در ایران شده است که یک عامل خطر مهم سرطان شناخته می‌شود. چاقی به تنهایی با سرطان پستان و سرطان‌های مری، پانکراس، روده بزرگ، آندومتر و کلیه‌ها مرتبط است. این در حالی است که به گفته کارشناسان ایرانی، بیش از ۹۰ درصد ایرانی‌ها تحرک ندارند و به نوع رژیم غذایی خود نیز اهمیتی نمی‌دهند.

ویروس‌ها را دست‌کم نگیرید

محققان تاکید دارند که در بروز و افزایش آمار سرطان‌ها نباید از نقش عوامل عفونی نیز غافل شد. مطالعات می‌گویند مسئول ۱۵ درصد از موارد جدید سرطان در سراسر جهان، عوامل عفونی و ویروس‌ها هستند. ویروس‌هایی مثل هلیکوباکترپیلوری که عامل سرطان معده شناخته می‌شود، ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) که عامل سرطان دهانه رحم و سرو گردن است و ویروس هپاتیت (به‌خصوص انواع B و C) که عامل ابتلا به سرطان کبد است.

نقش آلاینده‌ها در بروز سرطان‌ها

درضمن تاثیر آلودگی هوا و آلاینده‌های صنعتی را نیز در بروز سرطان‌ها نباید از یاد برد. آلودگی هوا و آلاینده‌هایی مثل ذرات ریز (PM۲.۵)، فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی سرطان‌زا هستند. این مواد با آسیب زدن به DNA و ایجاد التهاب مزمن زمینه بروز سرطان‌هایی مثل ریه (شایع‌ترین)، حلق و حنجره، مثانه و کبد و خون را فراهم می‌کنند.

منبع همشهری آنلاین

