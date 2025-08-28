توزیع سبد کالا ۷۰۰ هزار تومانی با هدف حمایت از اقشار ضعیف آغاز شده است. این اقدام با تلاش موسسات خیریه و پایگاه‌های مقاومت بسیج در مناطق مختلف کشور انجام می‌شود. ارزش این بسته‌ها که شامل اقلام ضروری معیشتی نظیر برنج، روغن، گوشت و ماکارونی است، حدود ۷۰۰ هزار تومان بوده و هدف آن کاهش مشکلات اقتصادی خانواده‌های محروم است.

طبق اعلام سردار حسین زارع کمالی، این توزیع در چارچوب رزمایش سراسری پایگاه‌های مقاومت بسیج صورت گرفته که بخشی از تحقق جهاد تبیین، خدمت‌رسانی و امیدآفرینی محسوب می‌شود. افزون بر این، بیش از ۱۵۰ سری جهیزیه ایرانی-اسلامی برای زوج‌های جوان و همچنین هزاران مترمربع ایزوگام برای خانواده‌های نیازمند تهیه و نصب شده است. همچنین از بتن پارچه‌ای برای کاهش مصرف آب در جوی‌های قدیمی استفاده می‌شود.

سرهنگ سعید شعبانی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان، با اشاره به برنامه‌های هفته دولت گفت که تجلیل از خانواده شهدای زن استان و اعزام گروه‌های جهادی به مناطق کم‌برخوردار از جمله برنامه‌های این هفته است. همچنین طرح‌هایی نظیر ویزیت رایگان توسط تیم‌های پزشکی، ترویج سبک زندگی اسلامی، و توزیع بسته‌های معیشتی مورد تأکید قرار گرفته است.

فعالیت بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ها

نمایندگی شعبه بنیاد آبشار عاطفه‌ها در آذربایجان غربی نیز با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، هزار بسته معیشتی به ارزش یک میلیون تومان را به خانواده‌های تحت پوشش خود اهدا کرده است. مدیر این بنیاد تأکید کرد این اقدام با هدف رفع مشکلات معیشتی و کمک به جامعه هدف انجام شده است.

اجرای پویش اطعام و احسان حسینی

در استان تهران، پویش اطعام و احسان حسینی با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری آغاز شده است. تاکنون بیش از ۵۶۰۰ بسته معیشتی و ۶۴ هزار وعده غذای گرم توسط خیریه‌ها و آشپزخانه‌های مردمی توزیع شده است. هزینه این اقدامات بالغ بر ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که از محل کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیران تأمین شده است.

جدول اقدامات حمایتی

توزیع بسته معیشتی شهر بهمن نامشخص 700 هزار تومان- هر بسته توزیع جهیزیه کشوری 150 سری نامشخص نصب ایزوگام استانی 66 هزار مترمربع نامشخص توزیع غذای گرم تهران 64 هزار وعده 940 میلیارد تومان (کل پروژه) توزیع بسته گوشت گوسفندی استان زنجان 3000 بسته 2 میلیارد و 400 میلیون تومان

حمایت از دانش‌آموزان و اشتغال

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان اعلام کرد که برای شروع سال تحصیلی جدید، ۷۰۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت هستند. همچنین در حوزه اشتغال، بیش از ۳۱۴۷ فرصت شغلی ایجاد شده و در بخش مسکن ۱۱۶۷ واحد احداث یا مقاوم‌سازی شده است.

تحلیل و پیامدها

این اقدامات نشان‌دهنده تلاش گسترده نهاد‌های خیریه و جهادی برای رفع نیاز‌های اساسی اقشار آسیب‌پذیر است. ارائه کمک‌های معیشتی، جهیزیه، حمایت آموزشی، و اصلاح زیرساخت‌های مصرف آب، همه در جهت افزایش رفاه اجتماعی و کاهش مشکلات اقتصادی عمل می‌کند. این حرکت‌های هماهنگ، علاوه بر کمک به نیازمندان، به عنوان الگویی برای سایر گروه‌ها و نهادها جهت گسترش مسئولیت‌پذیری در حوزه اجتماعی تلقی می‌شود.

