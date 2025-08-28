خبرگزاری کار ایران
روز و ساعت رونمایی از آیفون ۱۷ اعلام شد
آیفون ۱۷ قرار است ۱۸ شهریور ماه رسما رونمایی شود.

آیفون ۱۷، پرچمدار ۲۰۲۵ اپل همراه با سایر محصولات سخت افزاری غول فناوری، قرار است در رویداد ویژه در اپل پارک کالیفرنیا رونمایی شود.

رسما اعلام شد این رویداد در روز ۹ سپتامبر {۱۸ شهریور} ساعت ۱۰ صبح به وقت غرب آمریکا{ ۲۰:۳۰ به وقت تهران}  برگزار خواهد شد.

به گفته کاربران لوگوی جدید رویداد «یادآور دوربین تصویربرداری حرارتی» است که می‌تواند اشاره‌ای به محفظه بخار تعبیه شده در برخی از مدل‌های آیفون ۱۷ باشد. محفظه بخار یک سیستم مدیریت حرارتی است که بخار آب را به گردش در می‌آورد تا دستگاه‌ها خنک‌تر بمانند و از گرم شدن بیش از حد جلوگیری شود.

با این حال، در چند ماه گذشته، جزئیات مختلفی در مورد آیفون ۱۷ آینده توسط افشاگران فاش شده است. طبق گزارش‌ها، طرفداران اپل چهار گزینه برای انتخاب خواهند داشت - آیفون ۱۷ استاندارد، آیفون ۱۷ «ایر» فوق نازک، و آیفون ۱۷ پرو و ​​پرو مکس گران‌تر که می‌توانند ۱۲۵۰ پوند قیمت داشته باشند. انتظار می‌رود آیفون ۱۷ ایر که با نام «آیفون ۱۷ اسلیم» نیز شناخته می‌شود، گزینه‌ای سبک‌تر و باریک‌تر باشد - رقیب گلکسی اج که اخیراً توسط سامسونگ عرضه شده است.

منبع اطلاعات آنلاین
انتهای پیام/
