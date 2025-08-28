سارق حرفهای: مثل گربه از تیر بالا میرفتم و چراغ راهنمایی را میدزدیدم / وضع مالیام خوب است، برای سرگرمی دزدی میکردم
یک سارق میگوید: مانند عقاب، چشمان تیزبینی دارم و مانند گربه میتوانم از دیوار یا تیرهای چراغ راهنمایی و رانندگی بالا بروم و نقشه سرقتهایش را عملی کند.
ناصر ۴۳ساله میگوید: مانند عقاب، چشمان تیزبینی دارد و مانند گربه میتواند از دیوار یا تیرهای چراغ راهنمایی و رانندگی بالا برود و نقشه سرقتهایش را عملی کند.
چه چیزی سرقت میکردی؟
چراغ راهنمایی و رانندگی. یک روز که از کنار چراغ راهنمایی رد میشدم، چشمم به آن بالا افتاد. دیدم در چراغ باز است و باتریاش را دیدم. از تیر چراغ برق بالا رفتم و آن را سرقت کردم. راستش چشمان عقابیام، چیزی را دیده بود که دیگران نمیدیدند. به هر حال این کشف، جرقهای در ذهن من زد؛ جرقهای که به سرقتهای زنجیرهای تبدیل شد.
چطور از تیر بالا میرفتی؟
مثل یک گربه که از درخت بالا میرود؛ البته یک صندلی یا چهارپایه کوچک همیشه همراهم بود. ورزشکار بودن و داشتن استخوانهای نرم هم در انجام سرقتهایم بیتأثیر نبودهاست.
با اموال سرقتی چه میکردی؟
در فضای مجازی و سایت دیوار بین یک تا ۲میلیون تومان میفروختم.
چند وقت است سرقت میکنی؟
یکی دو ماهی میشود.
چند مورد سرقت در این مدت انجام دادهای؟
حدود ۳۰مورد.
تا به حال کسی موقع سرقت، مچت را نگرفته است؟
مردم که حواسشان نبود؛ چون در ساعتهای خلوت سرقت میکردم، اما خب در نهایت مأموران پلیس، سر بزنگاه مچم را گرفتند و داستان سرقتهایم به پایان رسید.
انگیزهات از این سرقتها چه بود؟
تجربه هیجان. من مشکل مالی ندارم. درواقع برای تفریح و سرگرمی، این سرقتهای عجیب را انجام میدادم.