قیمت دینار عراق امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دینار عراق امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:پنجشنبه ۶ شهریور

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

772

بالاترین قیمت روز

772

پایین ترین قیمت روز

749

بیشترین مقدار نوسان روز

 4

درصد بیشترین نوسان روز

%2.52

نرخ بازگشایی بازار

749

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۶ شهریور

نرخ روز گذشته

742

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%4.04

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

30
