قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۶ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۶ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,347

دلار (بازار آزاد)

1,020,800

یورو (صرافی بانک ملی)

838,435

یورو (بازار آزاد)

1,166,800

درهم امارات

274,570

پوند انگلیس

1,353,900

لیر ترکیه

24,500

فرانک سوئیس

1,250,200

یوان چین

140,400

ین ژاپن

681,980

وون کره جنوبی

720

دلار کانادا

727,100

دلار استرالیا

652,800

دلار نیوزیلند

587,600

دلار سنگاپور

781,200

روپیه هند

11,450

روپیه پاکستان

3,558

دینار عراق

772

پوند سوریه

77

افغانی

14,780

کرون دانمارک

156,200

کرون سوئد

105,300

کرون نروژ

99,400

ریال عربستان

267,990

ریال قطر

275,600

ریال عمان

2,609,500

دینار کویت

3,291,000

دینار بحرین

2,664,200

رینگیت مالزی

237,300

بات تایلند

30,940

دلار هنگ کنگ

129,000

روبل روسیه

12,500

منات آذربایجان

592,600

درام ارمنستان

2,630

لاری گرجستان

375,000

سوم قرقیزستان

11,500

سامانی تاجیکستان

106,700

منات ترکمنستان

290,800
