قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۶ شهریور را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۶ شهریور
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
719,347
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,020,800
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
838,435
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,166,800
|
درهم امارات
|
274,570
|
پوند انگلیس
|
1,353,900
|
لیر ترکیه
|
24,500
|
فرانک سوئیس
|
1,250,200
|
یوان چین
|
140,400
|
ین ژاپن
|
681,980
|
وون کره جنوبی
|
720
|
دلار کانادا
|
727,100
|
دلار استرالیا
|
652,800
|
دلار نیوزیلند
|
587,600
|
دلار سنگاپور
|
781,200
|
روپیه هند
|
11,450
|
روپیه پاکستان
|
3,558
|
دینار عراق
|
772
|
پوند سوریه
|
77
|
افغانی
|
14,780
|
کرون دانمارک
|
156,200
|
کرون سوئد
|
105,300
|
کرون نروژ
|
99,400
|
ریال عربستان
|
267,990
|
ریال قطر
|
275,600
|
ریال عمان
|
2,609,500
|
دینار کویت
|
3,291,000
|
دینار بحرین
|
2,664,200
|
رینگیت مالزی
|
237,300
|
بات تایلند
|
30,940
|
دلار هنگ کنگ
|
129,000
|
روبل روسیه
|
12,500
|
منات آذربایجان
|
592,600
|
درام ارمنستان
|
2,630
|
لاری گرجستان
|
375,000
|
سوم قرقیزستان
|
11,500
|
سامانی تاجیکستان
|
106,700
|
منات ترکمنستان
|
290,800