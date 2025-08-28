قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:پنجشنبه ۶ شهریور
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
9,990,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
18,250,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
26,400,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
34,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
42,770,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
50,980,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
59,160,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
67,360,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
75,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
84,450,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
92,650,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
100,850,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
109,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
117,250,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
125,430,000