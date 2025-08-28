قدرتمندترین موشک جهان پرتاب شد + فیلم

بزرگ‌ترین و قدرتمندترین موشک جهان

موشک استارشیپ، یک پرتابگر فوق سنگین دومرحله‌ای با قابلیت استفاده مجدد است. این موشک از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بوستر سوپر هِوی با ۳۳ موتور رپتور و بخش بالایی یا فضاپیمای استارشیپ که در ترکیب به یکی از بزرگترین امیدها برای گسترش سفرهای فضایی تبدیل شده‌اند.

در این پرواز، همه موتورهای بوستر با موفقیت روشن شدند. پس از حدود هفت دقیقه، بوستر سوپرهوی از فضاپیما جدا شد. استارشیپ سپس تا ارتفاع حدود ۲۰۰ کیلومتری از سطح زمین اوج گرفت و مدتی در مدار پرواز کرد و هشت ماهواره آزمایشی استارلینک را با موفقیت در مدار زمین قرار داد.

هرچند پرواز کلی موفقیت‌آمیز بود، اما مشکلاتی هم رخ داد. در بخشی از مسیر، قطعاتی از موتور به نظر منفجر شدند و بالچه‌های جانبی دچار آتش‌سوزی شدند. با این حال، کنترل پرواز حفظ شد و استارشیپ مسیر آزمایشی خود را تکمیل کرد. اسپیس‌ایکس تأکید کرده بود که هدف این پرواز، قرار دادن سامانه تحت فشار حداکثری برای آزمودن مرزهای تحمل آن است.

تا پیش از این، نسل جدید استارشیپ با سه انفجار پیاپی مواجه شده بود. اما موفقیت پرواز اخیر، امید تازه‌ای برای تیم ایلان ماسک به همراه آورد. ماسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کار بزرگ تیم اسپیس‌ایکس! »

ناسا قرارداد بزرگی با اسپیس‌ایکس دارد تا نسخه‌ای اصلاح‌شده از استارشیپ را برای مأموریت آرتمیس در سال ۲۰۲۷ به کار گیرد، پروژه‌ای که قرار است فضانوردان آمریکایی را بار دیگر به ماه ببرد. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند این تاریخ به احتمال زیاد به تعویق خواهد افتاد. با وجود این، پرتاب اخیر نشان داد که استارشیپ می‌تواند به هدف نهایی خود نزدیک‌تر شود. سامانه‌ای قابل استفاده مجدد برای انتقال انسان و محموله به ماه و حتی مریخ است.

اسپیس‌ایکس از ابتدای کار فلسفه‌ای متفاوت از رقبای سنتی خود در پیش گرفت که هدف اصلی آن حرکت سریع، پذیرش ریسک و یادگیری از شکست‌ها است. بر اساس این راهبرد هر انفجار، از نگاه مهندسان این شرکت، فرصتی برای جمع‌آوری داده و بهبود طراحی است.

