آپدیت بزرگ گوگل ترنسلیت برای یادگیری زبان
آپدیت بزرگ و جدید گوگل ترنسلیت، قابلیت یادگیری زبان مبتنیبر هوش مصنوعی را با این اپلیکیشن ادغام کرده است. ویژگی یادگیری زبان فعلاً بهصورت بتا و آزمایشی برای گوگل ترنسلیت منتشر شده و بهکاربران اجازه میدهد تا با توجه به مهارت و هدف خود، زبان جدید یاد بگیرند.
گوگل ترنسلیت درحال حاضر فقط به انگلیسیزبانان برای تمرین اسپانیایی و فرانسوی کمک میکند و همچنین به اسپانیاییزبانها، فرانسویزبانها و پرتغالیزبانها اجازه میدهد تا انگلیسی یاد بگیرند.
فرآیند یادگیری زبان در گوگل ترنسلیت با انتخاب گزینهی Practice آغاز میشود تا کاربران بتوانند سطح و هدفشان را شرح بدهند. تعدادی سناریوی از پیشتعیینشده هم برای یادگیری زبان در گوگل ترنسلیت وجود دارد.
گوگل ترنسلیت در نهایت باتوجه به هدف و سطح کاربران و با استفاده از هوش مصنوعی جمنای، درسهای جدید برای یادگیری زبان تولید میکند.
قابلیت جدید گوگل ترنسلیت تا حد زیادی مشابه Duolingo عمل میکند و میتواند در نهایت به رقیبتی قدرتمند برای این پلتفرم تبدیل شود.
آپدیت جدید گوگل ترنسلیت قابلیت ترجمهی زنده را هم باخود بههمراه دارد و بهنوعی مرزهای زبانی را از بین میبرد. در واقع، دو نفر که به یک زبان صحبت نمیکنند، حالا میتوانند از طریق گوگل ترنسلیت با هم ارتباط برقرار کنند.
قابلیت ترجمهی زنده اکنون در دسترس کاربران آمریکایی و هندی و مکزیکی قرار گرفته است و با بیش از ۷۰ زبان سازگاری دارد.