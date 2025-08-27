جمع آوری زبالهها از مرتفعترین زبالهدان جهان با پهپاد
تیمی از اپراتورهای پهپاد در این فصل کوهنوردی به کوهنوردان و راهنماها در کمپ اصلی اورست پیوستند و به پهپادهای سنگین مجهز شدند تا به جمعآوری زباله از بلندترین قله جهان کمک کنند.
چند تُن زباله - از قوطیهای خالی و کپسولهای گاز گرفته تا بطریها، پلاستیک و تجهیزات کوهنوردی دور ریخته شده - باعث شده است که اورستِ روزگاری بکر، لقب تلخ "مرتفعترین زبالهدان جهان" را به خود اختصاص دهد.
دو پهپاد سنگین DJI FC 30 به کمپ ۱ در ارتفاع ۶۰۶۵ متری (۱۹۹۰۰ فوت) منتقل شدند تا زبالهها را از آنجا به پایین منتقل کنند.
راج بیکرام مهارجان، از شرکت Airlift Technology مستقر در نپال که این پروژه را توسعه داده است، گفت: «تنها گزینهها هلیکوپتر و نیروی انسانی بودند و هیچ گزینه دیگری بین این دو وجود نداشت. بنابراین، به عنوان راه حلی برای این مشکل، ما به ایده استفاده از پهپاد سنگین خود برای حمل زباله رسیدیم.»
تاشی لامو شرپا، معاون رئیس شهرداری روستایی خومبو پاسانگ لامو که بر منطقه اورست نظارت دارد، گفت: «این یک حرکت انقلابی در کوهستان برای پاکیزهتر و ایمنتر کردن آن است.»