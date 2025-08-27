اسپاتیفای قابلیت پیام خصوصی معرفی کرد

اسپاتیفای از قابلیتی برای ارسال پیام خصوصی میان کاربران رونمایی کرده است که اجازه می‌دهد موسیقی، پادکست و کتاب صوتی خود را بدون خروج از برنامه با دوستتان به اشتراک بگذارید.

براساس اطلاعیه جدید اسپاتیفای، انتشار قابلیت Messages از هفته جاری در برخی بازارهای منتخب آغاز می‌شود. این قابلیت برای کاربران رایگان و پریمیوم که ۱۶ سال به بالا هستند، در دستگاه‌های موبایل در دسترس خواهد بود. البته هنوز مشخص نیست که آیا حساب‌های کاربری رسمی هنرمندان نیز امکان دریافت پیام خصوصی خواهند داشت یا خیر.

قابلیت ارسال پیام دایرکت به اسپاتیفای افزوده شد

قابلیت پیام‌رسانی در اسپاتیفای از طریق لمس‌کردن آیکون اشتراک‌گذاری هنگام گوش دادن به یک آهنگ، پادکست یا کتاب صوتی در بخش Now Playing قابل‌دسترس است. از منوی ظاهرشده می‌توانید مخاطب خود را انتخاب کنید.

کاربران اسپاتیفای همچنین می‌توانند محتواها را با اعضای پلن مشترک اسپاتیفای خود یا دیگر کاربرانی که پیش‌تر از طریق قابلیت‌هایی مثل Jams ،Blends و پلی‌لیست‌های مشترک با آنها تعامل داشته‌اند، به اشتراک بگذارند و گفت‌وگو را آغاز کنند.

اسپاتیفای می‌گوید این قابلیت با هدف یکپارچه‌سازی پیشنهادهای محتوایی طراحی شده است. این پیشنهادها پیش‌تر معمولاً از طریق پیامک، شبکه‌های اجتماعی یا سرویس‌های پیام‌رسان شخص ثالث ردوبدل می‌شدند. حالا کاربران اسپاتیفای به‌راحتی می‌توانند محتوای مدنظر خود را با سایر کاربران به‌صورت مستقیم به اشتراک بگذارند.

هر محتوای صوتی که کاربر ارسال یا دریافت کند، در صندوق پیام‌ها ذخیره خواهد شد که از طریق آیکون پروفایل در گوشه بالا سمت چپ اپلیکیشن قابل‌دسترس است.

اسپاتیفای اعلام کرده پیام‌ها به‌صورت ۱:۱ هستند، یعنی فقط بین دو نفر ردوبدل می‌شوند و از گفت‌وگوی متنی و واکنش با ایموجی نیز پشتیبانی می‌کنند. همچنین این پیام‌ها با استفاده از رمزنگاری استاندارد صنعتی محافظت می‌شوند.

کاربران همچنین می‌توانند درخواست‌های پیام را بپذیرند یا رد کنند. امکان بلاک کردن سایرین یا غیرفعال‌سازی قابلیت دریافت پیام نیز وجود دارد. قابلیتی برای گزارش محتواهای به‌اشتراک گذاشته‌شده یا پیام متنی و حتی حساب کاربری فرستنده نیز در نظر گرفته شده است. برای این کار فقط کافی است انگشت خود را روی پیام نگه دارید تا آن را به‌عنوان مورد مشکوک علامت‌گذاری کنید. اسپاتیفای گفته است که پیام‌ها را برای پیداکردن محتوای غیرقانونی و مضر اسکن خواهد کرد.

منبع دیجیاتو

انتهای پیام/