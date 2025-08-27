خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
این گوشی‌های شیائومی دیگر بروزرسانی نمی‌شوند

این گوشی‌های شیائومی دیگر بروزرسانی نمی‌شوند
تعداد نسبتاً زیادی از گوشی‌های شیائومی واجد شرایط دریافت اندروید ۱۶ نیستند.

شیائومی در حال آماده‌سازی انتشار HyperOS ۳ است؛ به‌روزرسانی بزرگی که شامل تغییرات ظاهری، قابلیت‌های جدید، بهبودهایی در هوش مصنوعی و ارتقاهای گسترده خواهد بود.

گفته می‌شود HyperOS ۳ مانند گذشته در دو شکل منتشر می‌شود: یکی بر پایه‌ی اندروید ۱۵ و دیگری بر اساس اندروید ۱۶.

بسیاری از دستگاه‌های شیائومی فقط HyperOS ۳ را دریافت می‌کنند و خبری از اندروید ۱۶ نخواهد بود. این محدودیت حتی شامل برخی از پرچمداران می‌شود. بر اساس فهرستی که شیائومی تایم منتشر کرده، ۳۱ دستگاه شیائومی با HyperOS ۳ به پایان چرخه‌ی ارتقای نرم‌افزاری خود می‌رسند.

گوشی‌های شیائومی

شیائومی ۱۲

شیائومی ۱۲ پرو

شیائومی ۱۲S

شیائومی ۱۲S پرو

شیائومی ۱۲S اولترا

شیائومی ۱۲T

شیائومی ۱۲T پرو

شیائومی Civi ۳

شیائومی میکس فولد ۲

گوشی‌های ردمی

ردمی ۱۲

ردمی ۱۲ ۵G

ردمی ۱۳C ۵G و ۱۳C

ردمی ۱۳R

ردمی K۵۰ اولترا

ردمی K۶۰

ردمی نوت ۱۲ (۴G و R و S و T پرو و توربو)

ردمی نوت ۱۳ (۴G و ۴G NFC و ۵G و ۱۳R Pro)

گوشی‌های پوکو

پوکو C۶۵

پوکو F۵ ۵G

پوکو F۵ پرو

پوکو M۶ پرو

پوکو X۶ نئو

این دسته از گوشی‌ها آخرین ارتقای بزرگ خود را با HyperOS ۳ دریافت می‌کنند و پس از آن، فقط به‌روزرسانی‌های امنیتی برایشان منتشر خواهد شد.

منبع زومیت
انتهای پیام/
