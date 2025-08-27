این گوشیهای شیائومی دیگر بروزرسانی نمیشوند
تعداد نسبتاً زیادی از گوشیهای شیائومی واجد شرایط دریافت اندروید ۱۶ نیستند.
شیائومی در حال آمادهسازی انتشار HyperOS ۳ است؛ بهروزرسانی بزرگی که شامل تغییرات ظاهری، قابلیتهای جدید، بهبودهایی در هوش مصنوعی و ارتقاهای گسترده خواهد بود.
گفته میشود HyperOS ۳ مانند گذشته در دو شکل منتشر میشود: یکی بر پایهی اندروید ۱۵ و دیگری بر اساس اندروید ۱۶.
بسیاری از دستگاههای شیائومی فقط HyperOS ۳ را دریافت میکنند و خبری از اندروید ۱۶ نخواهد بود. این محدودیت حتی شامل برخی از پرچمداران میشود. بر اساس فهرستی که شیائومی تایم منتشر کرده، ۳۱ دستگاه شیائومی با HyperOS ۳ به پایان چرخهی ارتقای نرمافزاری خود میرسند.
گوشیهای شیائومی
شیائومی ۱۲
شیائومی ۱۲ پرو
شیائومی ۱۲S
شیائومی ۱۲S پرو
شیائومی ۱۲S اولترا
شیائومی ۱۲T
شیائومی ۱۲T پرو
شیائومی Civi ۳
شیائومی میکس فولد ۲
گوشیهای ردمی
ردمی ۱۲
ردمی ۱۲ ۵G
ردمی ۱۳C ۵G و ۱۳C
ردمی ۱۳R
ردمی K۵۰ اولترا
ردمی K۶۰
ردمی نوت ۱۲ (۴G و R و S و T پرو و توربو)
ردمی نوت ۱۳ (۴G و ۴G NFC و ۵G و ۱۳R Pro)
گوشیهای پوکو
پوکو C۶۵
پوکو F۵ ۵G
پوکو F۵ پرو
پوکو M۶ پرو
پوکو X۶ نئو
این دسته از گوشیها آخرین ارتقای بزرگ خود را با HyperOS ۳ دریافت میکنند و پس از آن، فقط بهروزرسانیهای امنیتی برایشان منتشر خواهد شد.