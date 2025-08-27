شیائومی در حال آماده‌سازی انتشار HyperOS ۳ است؛ به‌روزرسانی بزرگی که شامل تغییرات ظاهری، قابلیت‌های جدید، بهبودهایی در هوش مصنوعی و ارتقاهای گسترده خواهد بود.

گفته می‌شود HyperOS ۳ مانند گذشته در دو شکل منتشر می‌شود: یکی بر پایه‌ی اندروید ۱۵ و دیگری بر اساس اندروید ۱۶.

بسیاری از دستگاه‌های شیائومی فقط HyperOS ۳ را دریافت می‌کنند و خبری از اندروید ۱۶ نخواهد بود. این محدودیت حتی شامل برخی از پرچمداران می‌شود. بر اساس فهرستی که شیائومی تایم منتشر کرده، ۳۱ دستگاه شیائومی با HyperOS ۳ به پایان چرخه‌ی ارتقای نرم‌افزاری خود می‌رسند.

گوشی‌های شیائومی

شیائومی ۱۲

شیائومی ۱۲ پرو

شیائومی ۱۲S

شیائومی ۱۲S پرو

شیائومی ۱۲S اولترا

شیائومی ۱۲T

شیائومی ۱۲T پرو

شیائومی Civi ۳

شیائومی میکس فولد ۲

گوشی‌های ردمی

ردمی ۱۲

ردمی ۱۲ ۵G

ردمی ۱۳C ۵G و ۱۳C

ردمی ۱۳R

ردمی K۵۰ اولترا

ردمی K۶۰

ردمی نوت ۱۲ (۴G و R و S و T پرو و توربو)

ردمی نوت ۱۳ (۴G و ۴G NFC و ۵G و ۱۳R Pro)

گوشی‌های پوکو

پوکو C۶۵

پوکو F۵ ۵G

پوکو F۵ پرو

پوکو M۶ پرو

پوکو X۶ نئو

این دسته از گوشی‌ها آخرین ارتقای بزرگ خود را با HyperOS ۳ دریافت می‌کنند و پس از آن، فقط به‌روزرسانی‌های امنیتی برایشان منتشر خواهد شد.

