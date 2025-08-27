قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:چهارشنبه ۵ شهریور
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
9,690,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
17,590,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
25,500,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
33,400,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
41,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
49,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
57,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
65,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
73,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
81,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
89,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
97,300,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
105,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
113,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
121,000,000