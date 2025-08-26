آغاز ساخت «شهر-موزه بینالمللی کارآفرینان بزرگ جهان» در دبی
دکتر یادگاری درباره فاز اول پروژه گفت که ساخت و نصب سردیس ۲۰ نفر از کارآفرینان بزرگ ایران در دستور کار قرار دارد.
ایلنا؛ ساخت «شهر-موزه بینالمللی کارآفرینان بزرگ جهان» در دبی توسط سازمان بین المللی “یونبدو” با مشارکت “هلدینگ گلچین” آغاز شد.
به گزارش سرمایه ملی از روابط عمومی باشگاه بزرگان صنعت و کسبوکار ایران، دبی (امارات متحده عربی) در گامی بلند به سوی تحقق چشمانداز پیوند کارآفرینان و توسعه کسبوکارهای جهانی، سازمان بینالمللی شبکه متحد کارآفرینان و توسعه کسبوکار (UNBEDO) از آغاز پروژه عظیم «شهر-موزه بینالمللی کارآفرینان بزرگ جهان» با مشارکت “هلدینگ گلچین ” در گلوبال ویلیج دبی خبر داد. این پروژه که در قلب یکی از پویاترین مراکز تجاری جهان شکل میگیرد، قرار است به مرکزی برای تبادل تجربیات، سرمایهگذاریهای مشترک و توسعه کسبوکار برای کارآفرینان از سراسر دنیا تبدیل شود.
سازمان یونبدو، که دفتر مرکزی خود را به دلیل موقعیت استراتژیک دبی به عنوان یک کریدور بینالمللی تجارت در این شهر به ثبت رسانده است، با هدف اصلی ایجاد ارتباط و شبکهسازی میان کارآفرینان جهانی و تسهیل فرصتهای اقتصادی مشترک فعالیت میکند. یکی از اهداف محوری این سازمان، ایفای نقش حلقه واسط بین کارآفرینان ایرانی و همتایان بینالمللی آنهاست تا از طریق همافزاییِ کسبوکارها گسترش یابند، دادوستدها رونق گیرد و پروژههای مشترک با ارزش جهانی آغاز شوند.
دکتر رضا یادگاری، مدیرعامل سازمان جهانی یونبدو و طراح «شهر-موزه کارآفرینان جهان»، در تشریح جزئیات این طرح ارزشمند، آن را «بزرگترین طرح شبکهسازی سازمان یونبدو» خواند.
او توضیح داد: «این موزه که در فاز اول آن گلوبال ویلیج دبی، مکانی با بازدید میلیونها نفر از سراسر جهان، در حال ساخت است، فراتر از یک موزه سنتی خواهد بود؛ ما آن را یک “شهر موزهای” مینامیم.»
به گفته وی، هدف اصلی، ایجاد فضایی است که در آن نه تنها سردیس، تندیس و مجسمههای هایپررئال از کارآفرینان بزرگ جهان به نمایش گذاشته شود، بلکه اتاقهای کاری آنها نیز بازآفرینی شده و در معرض دید علاقهمندان و گردشگران قرار گیرد تا مخاطبان با فضای فکری و محیط کاری این بزرگان آشنا شوند.
* فاز اول با تمرکز بر کارآفرینان ایرانی و جهانی
دکتر یادگاری درباره فاز اول پروژه گفت که ساخت و نصب سردیس ۲۰ نفر از کارآفرینان بزرگ ایران در دستور کار قرار دارد. پس از آن، سردیس کارآفرینان بزرگ دنیا از بیش از ۹۰ کشور مختلف ساخته و نصب خواهد شد.
این انتخاب، به گفته مدیرعامل یونبدو، دو هدف اصلی را دنبال میکند: «اول، معرفی کارآفرینان بزرگ ایران به جهانیان و بهرهبرداری از فرصت بینظیر بازدید روزانه ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر از گلوبال ویلیج دبی برای معرفی برند این کارآفرینان و کمک به رشد و توسعه کسبوکار آنها و دوم، ایجاد یک بستر جهانی برای شبکهسازی و تبادل تجربیات که به همافزایی اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترک منجر شود.»
* تالارهای تخصصی و شهر برند ها برای کودکان
در طراحی این موزه، تالارهای مختلفی پیشبینی شده که زندگی کارآفرینان بزرگ جهان مانند بیل گیتس، ایلان ماسک و بسیاری دیگر را، از شروع کسبوکار تا رسیدن به شهرت، بازآفرینی میکند. بازدیدکنندگان علاوه بر سردیس و مجسمههای هایپررئال، قادر خواهند بود تا اتاقهای کار این بزرگان را مشاهده کنند. همچنین، تاریخچه کمپانیهای بزرگ دنیا مانند گروه هتلهای هیلتون، از طریق ساخت ماکتهای دقیق و جذاب، به علاقهمندان معرفی میشود.
یکی از بخشهای نوآورانه و مهم این موزه، ساخت «شهر برند ها برای کودکان» است. در این بخش،هر اتاق به یک برند تعلق دارد و کودکان از طریق بازی و فعالیتهای تعاملی، ضمن آشنایی با کارآفرینان بزرگ دنیا و برند های آنها، با مفهوم کارآفرینی و توسعه کسبوکار آشنا میشوند تا بذر خلاقیت و روحیه کارآفرینی از سنین پایین در وجودشان کاشته شود.
به گفته دکتر یادگاری،«شهر-موزه بینالمللی کارآفرینان بزرگ جهان» به زودی به قطب جدیدی برای الهامبخشی، شبکهسازی و توسعه اقتصادی در سطح جهانی تبدیل می شود.
گفتنی است؛ دکتر رضا یادگاری با بیش از سه دهه سابقه درخشان و تاثیرگذار در عرصه کارآفرینی، فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ با تاسیس و مدیریت نخستین مرکز کارآفرینی شهرداری تهران آغاز کرده است. ایشان در سال ۱۳۹۸، به پاس دو دهه تلاش بیوقفه و ارزشمند در غنا بخشیدن به ادبیات اقتصاد ایران، مفتخر به دریافت جایزه معتبر جلال آل احمد شد.
دکتر یادگاری در حال حاضر، علاوه بر مدیرعاملی سازمان بینالمللی یونبدو، سکاندار باشگاه توسعه کسبوکار یونسکو در ایران نیز هست. از دیگر اقدامات برجسته و اخیر ایشان که با استقبال چشمگیر علاقهمندان به حوزه کارآفرینی و کسبوکار مواجه شده است، تاسیس موزه ملی کارآفرینان کشور در تهران و همچنین افتتاح گذر ملی کارآفرینان در نمایشگاه بین المللی تهران است.
همچنین، دکتر یادگاری، افتخار نویسندگی مجموعه ۱۰۰۰ جلدی زندگینامه کارآفرینان بزرگ ایران را در کارنامه خود دارد و تنها نویسنده زندگینامه کارآفرینان بزرگ در سایت جهانی آمازون به شمار میرود.