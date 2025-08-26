۲۶ اوت در آمریکا روز برابری زنان است
روز ۲۶ اوت در ایالات متحده آمریکا به عنوان روز برابری زنان نامگذاری شده است. این روز به پاس تصویب متمم نوزدهم قانون اساسی آمریکا در سال ۱۹۲۰ انتخاب شده است که به زنان حق رأی داد. این متمم پس از دههها تلاش و مبارزه سخت جنبش حق رأی زنان، که به «سافراجیستها» (suffragists) معروف بودند، به دست آمد.
تاریخچه و اهمیت
روز برابری زنان فقط یک جشن برای حق رأی نیست، بلکه یادبودی است برای کل مبارزهای که زنان برای به دست آوردن حقوق برابر در تمام زمینههای زندگی انجام دادهاند. این تاریخ نمادی از پیشرفتهای گذشته و یادآوری برای مبارزات ادامه دار برای دستیابی به برابری کامل جنسیتی در جامعه آمریکاست.
در سال ۱۹۷۱، بلا ابزوگ، نماینده کنگره از نیویورک، لایحهای را ارائه کرد تا ۲۶ اوت به عنوان روز برابری زنان شناخته شود. این لایحه در سال ۱۹۷۳ به تصویب کنگره رسید. این نامگذاری، در واقع پاسخی به تظاهرات بزرگ و سراسری زنان در سال ۱۹۷۰ بود که خواستار حقوق برابر بودند. این تظاهرات، که بزرگترین حرکت اعتراضی برای برابری جنسیتی در آن زمان بود، توجه ملی را به مسائل زنان جلب کرد و به تصویب این لایحه کمک کرد.