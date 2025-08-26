تحویل سوخو ۳۵ با موشک R-۷۷M / تهدید مستقیم برای اف-۱۶های ناتو
نیروی هوافضای روسیه دریافت یک محموله تازه از جنگندههای پیشرفته سوخو-۳۵ را تأیید کرد. این خبر در حالی منتشر میشود که بازار صادرات این جنگنده به کشورهای جدید، بیش از پیش داغ شده است.
به گفته اولگ یفتوشنکو، مدیر اجرایی شرکت دولتی روستک، روند تحویل جنگندههای جدید بدون وقفه ادامه دارد:«کارخانههای هواپیماسازی تحت قرارداد دفاعی دولتی روسیه با سرعت بالایی در حال تولید هستند. امسال چندین سری از سوخو-۳۵S تحویل نیروها شده و تولید محمولههای بعدی نیز آغاز شده است.»
سوخو-۳۵ بهعنوان یکی از جنگندههای پرقدرت نسل ++۴ جهان شناخته میشود. این هواپیما به موشکهای دوربرد هوابههوا و هوابهسطح، سامانههای جنگ الکترونیک و اویونیک پیشرفته مجهز است که توان عملیاتی آن را در میدان نبرد افزایش میدهد.
افزایش تولید و نگاه به بازار خارجی
شرکت یونایتد ایرکرفت کورپوریشن (UAC) اعلام کرده این جنگنده توان انجام مأموریتهای متنوعی از جمله اسکورت، دفاع از اهداف زمینی و مقابله هوایی را دارد. گزارشها حاکی است که تولید سالانه سوخو-۳۵ در حال افزایش است؛ در حالی که در سال ۲۰۲۴ تنها چهار محموله (حدود ۱۴ فروند) تحویل شده بود، اکنون خط تولید بهسمت ظرفیت بالاتر حرکت میکند.
بنابر گزارش militarywatchmagazine افزایش تولید تنها برای نوسازی ناوگان روسیه نیست، بلکه، سفارشهای خارجی بهویژه از سوی ایران و الجزایر نیز عامل مهمی در این تصمیم بوده است. الجزایر نخستین مشتری خارجی بود که در مارس گذشته تعدادی سوخو-۳۵ دریافت کرد.
در این گزارش همچنین آورده شده است که نیروی هوایی ایران تا پیش از پایان سال ۲۰۲۵ نخستین جنگندههای سوخو-۳۵ خود را عملیاتی خواهد کرد.
یکی از مهمترین ارتقاهای اخیر، تجهیز سوخو-۳۵ به موشک هوابههوای پیشرفته R-۷۷M در ماه گذشته است. این تغییر باعث شده فاصله توانایی این جنگنده با رقبای آمریکایی و چینی کاهش یابد. همچنین، احتمال تجهیز آن به بمب هدایتشونده Drel و موشک کروز Kh-۵۹MK۲ (توسعهیافته برای جنگنده نسل پنجم سوخو-۵۷) مطرح شده است.
از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، سوخو-۳۵ نقش پررنگی در عملیاتهای هوایی روسیه ایفا کرده است. این جنگنده موفق شده چندین فروند میگ-۲۹ و سوخو-۲۷ اوکراینی را سرنگون کند، بدون اینکه تلفات هوایی در نبرد مستقیم متحمل شود. مقامات اوکراینی بارها اذعان کردهاند که هیچیک از جنگندههای موجود در ناوگان آنها، حتی اف-۱۶ و میراژ-۲۰۰۰ ارسالی ناتو، توان رویارویی مستقیم با سوخو-۳۵ را ندارند.
البته کارشناسان تأکید میکنند که رادار فعلی سوخو-۳۵ هنوز با محدودیتهایی روبهروست و از نظر توان کشف اهداف دوربرد، پایینتر از میگ-۳۱BM، رهگیر پیشرفته ناوگان روسیه، قرار میگیرد.