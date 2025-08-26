هشدار؛ سیبزمینی سرخ کرده خطر این بیماری را افزایش میدهد
نتایج یک مطالعه بلندمدت نشان میدهد مصرف منظم سیبزمینی سرخکرده خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را به میزان چشمگیری افزایش میدهد این در حالی است که سایر روشهای تهیه سیبزمینی (آبپزکردن، پختن و پورهکردن) چنین خطری را ایجاد نمیکنند.
وبگاه سایتِکدِیلی در گزارشی آورده است:
مطالعه جدید دانشکده بهداشت عمومی هاروارد نشان میدهد جایگزینی هر شکل از سیبزمینی (سرخکرده، پخته، آبپز یا پوره) با غلات کامل میتواند به کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ کمک کند.
یافتههای این پژوهش که بهتازگی در نشریه معتبر بیاِمجِی/ BMJ منتشر شده، نشان میدهد مصرف سه وعده سیبزمینی سرخکرده در هفته، خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را تا ۲۰ درصد افزایش میدهد.
سید محمد موسوی، پژوهشگر ارشد این مطالعه، توضیح میدهد: مطالعه ما با بررسی اَشکال مختلف سیبزمینی، رژیم غذایی در طول دههها و بررسی اثرات جایگزینی سیبزمینی با سایر غذاها، بینشی عمیقتر و جامعتر ارائه میدهد. ما به جای اینکه به این بپردازیم که «سیبزمینی خوب است یا بد؟» این سؤال ظریفتر و مفیدتر را بررسی میکنیم که «سیبزمینی چگونه باید تهیه شود و چه چیز دیگری میتوانیم به جای آن بخوریم؟»
این پژوهش که با بررسی دادههای ۲۰۵ هزار و ۱۰۷ نفر در طول ۳۰ سال انجام شده، نشان میدهد جایگزینی سیبزمینی سرخکرده با غلات کامل (مانند نان سبوسدار، برنج قهوهای، جو دوسر و کینوا) میتواند خطر دیابت را تا ۱۹ درصد کاهش دهد. حتی جایگزینی غلات تصفیهشده به جای سیبزمینی سرخکرده نیز میتواند خطر دیابت را کاهش دهد.
پروفسور والتر ویله (Walter Willett)، سرپرست این پژوهش، تأکید میکند: پیام بهداشت عمومی این پژوهش ساده و قدرتمند است: تغییرات کوچک در رژیم غذایی روزانه ما میتواند تأثیری مهم بر خطر دیابت نوع ۲ داشته باشد. محدودکردن مصرف سیبزمینی، بهویژه سیبزمینی سرخکرده، و انتخاب منابع سالم کربوهیدرات مانند غلات کامل میتواند به پیشگیری از دیابت نوع ۲ در جامعه کمک کند.
این یافتهها بر اهمیت توجه به نحوه تهیه غذاها و جایگزینی آنها با گزینههای سالمتر در تدوین دستورالعملهای غذایی تأکید میکنند.