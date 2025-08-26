در مریخ کلاه‌ خود پیدا شد

مریخ نورد ناسا این تصویر را در ۵ اوت ۲۰۲۵ با دوربین Mastcam-Z گرفت. رنگ تیره و سطح فرسایش‌یافته‌ سنگ نشان می‌دهد که عوامل محیطی مانند باد در طول زمان در شکل‌گیری ظاهر کنونی آن نقش داشته‌اند.

به گفته‌ کارشناسان ناسا، این سنگ که «Horneflya» نام گرفته است از جنس سفرول‌ها یا گرداله‌های مریخی است که احتمالاً بر اثر فعالیت‌های آتشفشانی یا برخورد شهاب‌سنگ در گذشته‌ مریخ شکل گرفته‌اند.

بررسی چنین نمونه‌هایی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی تاریخچه‌ مریخ در اختیار بگذارد. تحلیل ترکیب شیمیایی این سنگ با ابزارهایی مانند SuperCam به پژوهشگران کمک می‌کند تا نشانه‌هایی از وجود احتمالی آب یا فعالیت‌های آتشفشانی در گذشته‌ی این سیاره را بهتر درک کنند.

شکل عجیب و بازتاب عمومی

انتشار این تصویر در وب‌سایت‌های ناسا و شبکه‌های اجتماعی با استقبال گسترده روبه‌رو شد. بسیاری کاربران شباهت سنگ به «کلاه‌خود جنگی» را یادآور شدند. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که این پدیده صرفاً حاصل فرآیندهای طبیعی مریخ است و هیچ ارتباطی با مصنوعات انسانی یا موجودات فرازمینی ندارد.

تصویر جدید مریخ‌نورد پشتکار نشان می‌دهد که مریخ هنوز هم سرشار از شگفتی‌ها است.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/