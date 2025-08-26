پرتاب قدرتمندترین موشک جهان در لحظات آخر لغو شد
علاقهمندان به فضا که منتظر تماشای دهمین پرواز آزمایشی بزرگترین راکت ساختهشده در تاریخ بودند، باید کمی بیشتر صبر کنند.
شرکت اسپیسایکس بامداد دوشنبه، تنها دقایقی پیش از پرتاب برنامهریزیشده راکت غولپیکر استارشیپ، این مأموریت را به دلیل بروز «مشکل در سیستمهای زمینی» متوقف کرد.
در چند ماه اخیر اسپیسایکس گرفتار زنجیرهای از ناکامیها و حوادث شده است که برنامه جاهطلبانه استارشیپ را مدام به تعویق انداختهاند. به گزارش CNN، مشکل جدید درست پس از شروع فرایند سوختگیری راکت اعلام شد. «ایلان ماسک»، مدیرعامل اسپیس ایکس، به تازگی در ایکس اعلام کرد: «نشت اکسیژن مایع در بخش زمینی باید برطرف شود. قصد داریم فردا [سهشنبه] دوباره برای پرتاب تلاش کنیم.»
دهمین پرواز آزمایشی مورد انتظار بسیاری از افراد بود، زیرا برنامه چند میلیارد دلاری استارشیپ در ماههای اخیر با مشکلات جدی روبهرو بوده است. در آخرین پرواز در ماه مه، راکت کنترل خود را از دست داد. در ماه ژوئن، یک آزمایش موتور پیش از پرواز به یک انفجار مهیب بر روی سکوی پرتاب منجر شد که یک گلوله آتشین تماشایی را به آسمان فرستاد. درواقع، مرحله فوقانی استارشیپ از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون هیچ پرواز آزمایشی کاملاً موفقی را به پایان نرسانده است.
بااینحال، موفقیت استارشیپ برای آینده اکتشافات فضایی مهم است. ناسا برای بازگرداندن فضانوردان به ماه برای اولینبار از سال ۱۹۷۲، بر روی این فضاپیما به عنوان وسیله فرودگر حساب باز کرده و امیدوار بوده که در سال ۲۰۲۷ از آن برای این منظور استفاده کند.
از سوی دیگر، هدف اصلی خود ایلان ماسک از تأسیس اسپیسایکس، تبدیلکردن بشر به یک گونه چندسیارهای است و میخواهد از استارشیپ برای بردن انسانها به مریخ و استعمار سیاره سرخ استفاده کند.
دهمین پرواز آزمایشی، پس از انجام، اهداف جاهطلبانهای را دنبال خواهد کرد؛ از جمله آزمایش مانورهای پیچیده بوستر بر فراز خلیج مکزیک و تلاش برای رهاسازی ماهوارههای شبیهسازیشده توسط مرحله فوقانی. اسپیسایکس فرصتهای احتمالی دیگری برای تلاش مجدد در روزهای دوشنبه یا سهشنبه در اختیار دارد، به شرطی که بتواند بر این مشکل فنی غلبه کند.