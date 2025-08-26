قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۴ شهریور را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۴ شهریور
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
719,847
|
دلار (بازار آزاد)
|
961,200
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
842,092
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,117,600
|
درهم امارات
|
261,850
|
پوند انگلیس
|
1,292,300
|
لیر ترکیه
|
23,400
|
فرانک سوئیس
|
1,191,700
|
یوان چین
|
134,000
|
ین ژاپن
|
651,180
|
وون کره جنوبی
|
690
|
دلار کانادا
|
692,500
|
دلار استرالیا
|
622,500
|
دلار نیوزیلند
|
561,800
|
دلار سنگاپور
|
746,300
|
روپیه هند
|
10,950
|
روپیه پاکستان
|
3,395
|
دینار عراق
|
746
|
پوند سوریه
|
73
|
افغانی
|
14,110
|
کرون دانمارک
|
149,700
|
کرون سوئد
|
100,300
|
کرون نروژ
|
94,900
|
ریال عربستان
|
255,640
|
ریال قطر
|
273,400
|
ریال عمان
|
2,489,100
|
دینار کویت
|
3,141,100
|
دینار بحرین
|
2,541,900
|
رینگیت مالزی
|
227,800
|
بات تایلند
|
29,510
|
دلار هنگ کنگ
|
122,600
|
روبل روسیه
|
12,110
|
منات آذربایجان
|
565,200
|
درام ارمنستان
|
2,500
|
لاری گرجستان
|
357,600
|
سوم قرقیزستان
|
10,970
|
سامانی تاجیکستان
|
101,400
|
منات ترکمنستان
|
277,000