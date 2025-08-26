خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۴ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۴ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,847

دلار (بازار آزاد)

961,200

یورو (صرافی بانک ملی)

842,092

یورو (بازار آزاد)

1,117,600

درهم امارات

261,850

پوند انگلیس

1,292,300

لیر ترکیه

23,400

فرانک سوئیس

1,191,700

یوان چین

134,000

ین ژاپن

651,180

وون کره جنوبی

690

دلار کانادا

692,500

دلار استرالیا

622,500

دلار نیوزیلند

561,800

دلار سنگاپور

746,300

روپیه هند

10,950

روپیه پاکستان

3,395

دینار عراق

746

پوند سوریه

73

افغانی

14,110

کرون دانمارک

149,700

کرون سوئد

100,300

کرون نروژ

94,900

ریال عربستان

255,640

ریال قطر

273,400

ریال عمان

2,489,100

دینار کویت

3,141,100

دینار بحرین

2,541,900

رینگیت مالزی

227,800

بات تایلند

29,510

دلار هنگ کنگ

122,600

روبل روسیه

12,110

منات آذربایجان

565,200

درام ارمنستان

2,500

لاری گرجستان

357,600

سوم قرقیزستان

10,970

سامانی تاجیکستان

101,400

منات ترکمنستان

277,000
