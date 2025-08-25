آغاز پیشفروش محصولات کرمان موتور از امروز
شرکت کرمان موتور شرایط پیشفروش خودروهای J۷، T۹، X۵ و ایگل ویژه شهریورماه را اعلام کرد.
شرایط پیشفروش KMC J۷
شرایط پیشفروش KMC J۷ با مبلغ پیشپرداخت ۹۵۰ میلیون تومان و با سود مشارکت سالیانه ۲۴درصد با موعد تحویل اسفندماه ۱۴۰۴ از سوی کرمان موتور اعلام شد.
شرایط پیشفروش KMC T۹
KMC T۹، پیکاپ پرفروش و محبوب بازار خودرو، با پیشپرداخت یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان با موعد تحویل بهمنماه ۱۴۰۴ توسط کرمان موتور به فروش میرسد. سود مشارکت سالیانه برای این خودرو ۲۴ درصد اعلام شده است.
شرایط پیش فروش KMC X۵
شرکت کرمان موتور شرایط پیشفروش را برای خودروی KMC X۵ آغاز کرد. متقاضیان میتوانند با پیشپرداخت یک میلیارد با موعد تحویل بهمنماه ۱۴۰۴، این کراساوور محبوب را خریداری کنند.
شرایط پیش فروش KMC Eagle
شرایط پیشفروش KMC Eagle، سدان ملی کرمان موتور، متناسب با توان مالی مختلف، از سوی کرمان موتور اعلام شد. متقاضیان میتوانند با پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان در مرحله اول و مابقی هزینه همزمان با صدور دعوتنامه تکمیل وجه، اقدام به پیشخرید خودروی KMC Eagle نمایند و خودروی خود را در بهمنماه ۱۴۰۴ تحویل بگیرند.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام در شرایطهای پیشفروش، به سامانه فروش اینترنتی کرمان موتور به نشانی (customer.kermanmotor.ir) مراجعه کنند.