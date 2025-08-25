کدام کشور بیشترین ثروت در جهان را دارد؟ + اینفوگرافیک
نه تنها جمعیت، بلکه عواملی مانند ساختار اقتصادی، نوآوریهای فناوری، سیاستهای داخلی و بینالمللی، و منابع طبیعی میتوانند در توزیع ثروت جهانی تأثیرگذار باشند.
آمریکا با مجموع ثروت 5.70 تریلیون دلار و جمعیتی حدود ۱۰ درصد از جهان، در برابر کشورهای دیگر قرار گرفته است که جمعاً ثروتی برابر با 5.10 تریلیون دلار دارند.
آمریکا هنوز در صدر لیست ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر تعداد میلیاردرها و شرکتهای میلیاردر قرار دارد، در حالی که کشورهای با جمعیتهای بالا مانند چین و هند در مقایسه با جمعیت خود ثروت کمتری دارند.