روز کارمند در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

این روز یادآور خاطره شهیدان بزرگوار هفته دولت در سال ۱۳۶۰ به خصوص شهیدان رجایی و باهنر است.

کارمندان از شاغلان زحمت کشی هستند که در عرصه خدمت به مردم و کشور فعالیت می‌کنند و روز کارمند، روز تقدیر از زحمات و تلاش‌های این افراد می‌آید.

تاریخ دقیق روز کارمند در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۶/۰۴

سه شنبه – ۰۴ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز کارمند در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷-۰۳-۰۲

الثلاثاء ۲ ربیع الاول

تاریخ دقیق روز کارمند در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۸-۲۶

Tuesday – 2025 August 26

انتهای پیام/