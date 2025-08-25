روز کارمند در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟
هفته اول شهریور هفته دولت نامیده و چهارم ماه شهریور روز کارمند است.
این روز یادآور خاطره شهیدان بزرگوار هفته دولت در سال ۱۳۶۰ به خصوص شهیدان رجایی و باهنر است.
کارمندان از شاغلان زحمت کشی هستند که در عرصه خدمت به مردم و کشور فعالیت میکنند و روز کارمند، روز تقدیر از زحمات و تلاشهای این افراد میآید.
تاریخ دقیق روز کارمند در تقویم شمسی برابر است با :
۱۴۰۴/۰۶/۰۴
سه شنبه – ۰۴ شهریور ۱۴۰۴
تاریخ دقیق روز کارمند در تقویم قمری برابر است با :
۱۴۴۷-۰۳-۰۲
الثلاثاء ۲ ربیع الاول
تاریخ دقیق روز کارمند در تقویم میلادی برابر است با :
۲۰۲۵-۰۸-۲۶
Tuesday – 2025 August 26