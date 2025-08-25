چرا ستاره هری پاتر حاضر نشد جای جانی دپ بازی کند؟
گری اولدمن دلیل صریحی را که باعث شد نقش معروف «ادوارد دست قیچی» جانی دپ را رد کند، توضیح داد.
گری اولدمن، بازیگر سرشناس بریتانیایی و ستاره مجموعه فیلمهای «هری پاتر»، فاش کرد که در دهه هشتاد میلادی در فهرست گزینههای اصلی تیم برتون برای بازی در نقش اول فیلم کلاسیک «ادوارد دستقیچی» قرار داشته، اما این نقش را نپذیرفته است؛ نقشی که در نهایت جانی دپ را به شهرت جهانی رساند.
اولدمن در گفتوگویی با هالیوود ریپورتر توضیح داد: «اواخر دهه هشتاد بود. مدیر برنامههایم گفت شانس زیادی برای این نقش دارم. فیلمنامه را برایم فرستادند اما بعد از خواندن آن گفتم: "نمیفهممش." یک پسر با دستهای قیچی و یک خانم فروشنده لوازم آرایشی! برایم قابل درک نبود. به همین خاطر به مدیر برنامههایم گفتم این نقش اصلاً تایپ من نیست و حتی با تیم برتون هم ملاقات نکردم.»
این بازیگر افزود: «وقتی فیلم اکران شد، به سینما رفتم. همان نمای آغازین ــ خانههای رنگی و بعد حرکت دوربین به سمت قلعه روی تپه ــ فقط دو دقیقه طول کشید تا بفهمم چه شاهکاری ساخته شده است.»
فیلم «ادوارد دستقیچی» به کارگردانی تیم برتون در سال ۱۹۹۰ اکران شد و داستان انسانی ناتمام با دستهای قیچی را روایت میکند که پس از مرگ خالقش تنها میماند. جانی دپ در نقش اصلی بازی کرد و در کنار او وینونا رایدر، دایان ویست و آلن آرکین نیز حضور داشتند.
گفته میشود پیش از انتخاب دپ، بازیگرانی چون تام کروز، تام هنکس، جیم کری، ویلیام هرت و رابرت داونی جونیور از گزینههای احتمالی نقش اصلی بودند. حتی مایکل جکسون نیز علاقهاش را ابراز کرده بود، اما برتون با او مذاکرهای انجام نداد. در نهایت این فیلم به نخستین همکاری موفق برتون و دپ تبدیل شد و تحسین گسترده منتقدان و مخاطبان را به همراه داشت.