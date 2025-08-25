جزئیات جدید از آیفون تاشوی اپل
جزئیات تازهای از آیفون تاشو اپل فاش شده که نشان میدهد این دستگاه انقلابی با نمایشگر ۸ اینچی، سیستم دوربین ۴گانه و فناوری Touch ID در سال ۲۰۲۶ وارد بازار خواهد شد.
صنعت تکنولوژی منتظر ورود اپل به دنیای گوشیهای تاشو است. این شرکت که همیشه با تأخیر اما با کیفیتی بینظیر وارد بازارهای جدید میشود، اینبار قصد دارد با طراحی منحصربهفرد و ویژگیهای پیشرفته، استانداردهای جدیدی در این حوزه تعریف کند. گزارشهای جدید نشان میدهد که اپل برای این محصول انقلابی برنامهریزی جامعی داشته است.
راز طراحی آیفون تاشو اپل فاش شد
آیفون تاشو اپل با طراحی کتابی شکل ساخته خواهد شد که پس از باز کردن، نمایشگر داخلی ۸ اینچی را نمایان میکند. این طراحی مشابه بسیاری از گوشیهای تاشوی اندرویدی است اما با تفاوتهایی در جزئیات.
ضخامت این دستگاه در حالت بسته حدود ۹.۵ میلیمتر خواهد بود. این یعنی هر نیمه از گوشی کمتر از ۵ میلیمتر ضخامت دارد که آن را نازکتر از تمام آیفونهای قبلی میکند.
نمایشگر بیرونی این گوشی در محدوده ۵ تا ۶ اینچ قرار خواهد گرفت. این اندازه امکان استفاده از دستگاه مانند یک آیفون معمولی را در حالت بسته فراهم میکند.
سیستم دوربین ۴گانه آیفون تاشو چگونه کار میکند
سیستم دوربین آیفون جدید تاشو شامل چهار لنز در موقعیتهای مختلف خواهد بود. این طراحی برای پاسخ به نیازهای مختلف کاربران در حالتهای متنوع استفاده از دستگاه طراحی شده است.
دوربینهای بیرونی و کاربرد آنها
دو دوربین اصلی در پشت دستگاه قرار خواهند گرفت. دوربین اول با رزولوشن بالا برای گرفتن بهترین عکسها طراحی شده است. دوربین دوم برای عکسبرداری اولترا واید یا تلهفوتو استفاده خواهد شد.
نمایشگر بیرونی نیز دوربین مخصوص خود را خواهد داشت. این دوربین در حالت بسته گوشی، نقش دوربین سلفی را ایفا میکند.
دوربین داخلی برای تجربه سلفی بهتر
چهارمین دوربین در قسمت داخلی دستگاه قرار میگیرد. این دوربین زمانی فعال میشود که گوشی باز شده و نمایشگر ۸ اینچی در دسترس قرار گیرد.
این طراحی امکان استفاده از نمایشگر بزرگ برای پیشنمایش سلفی و تماسهای تصویری را فراهم میکند. کاربران میتوانند از فضای بیشتر برای ویرایش و مشاهده عکسهای گرفته شده استفاده کنند.
چرا اپل در آیفون تاشو از Touch ID استفاده میکند
استفاده از Touch ID در طراحی آیفون تاشو ممکن است در نگاه اول عجیب به نظر برسد. تمام آیفونهای پرچمدار کنونی از Face ID استفاده میکنند اما محدودیتهای فیزیکی این تصمیم را توجیه میکند.
سیستم TrueDepth مورد نیاز برای Face ID فضای قابل توجهی احتیاج دارد. با توجه به ضخامت بسیار کم هر نیمه از گوشی تاشو، جای کافی برای نصب این سیستم پیچیده وجود ندارد.
Touch ID در کلید کناری دستگاه تعبیه خواهد شد. این روش احراز هویت سریع و آسان را در هر دو حالت بسته و باز دستگاه فراهم میکند.
این تصمیم نشان میدهد که اپل برای حفظ ضخامت مطلوب، حاضر به بازگشت به فناوریهای قدیمیتر اما کارآمد است.
تاریخ عرضه آیفون تاشو و قیمت پیشبینی شده
تاریخ عرضه آیفون تاشو برای پاییز سال ۲۰۲۶ برنامهریزی شده است. تولیدکنندگان قطعات از اوایل سال ۲۰۲۵ شروع به افزایش تولید خواهند کرد.
قیمت این دستگاه احتمالاً بالاتر از ۱۸۰۰ دلار خواهد بود. حتی گوشیهای تاشوی اندرویدی در این محدوده قیمت قرار دارند و انتظار نمیرود محصول اپل ارزانتر باشد.
این قیمت بالا ممکن است تأثیر قابل توجهی بر میزان استقبال از محصول داشته باشد. با این حال، به عنوان اولین دستگاه تاشوی اپل، قطعاً توجه زیادی را جلب خواهد کرد.
رنگبندی محدود در نسل اول
اپل برای اولین نسل از آیفون تاشو تنها دو رنگ سیاه و سفید ارائه خواهد داد. این استراتژی مشابه رویکرد اپل در سایر محصولات جدید است.
محدود کردن گزینههای رنگی به اپل امکان تمرکز بر کیفیت تولید و کاهش پیچیدگیهای اولیه را میدهد.
تولید انبوه و عرضه در پاییز
تولید انبوه این دستگاه از اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد. این برنامهزمانبندی برای عرضه در پاییز همان سال مناسب است.
اپل همچنین از مودم سلولی C2 نسل جدید خود در این دستگاه استفاده خواهد کرد. این مودم سرعتهای بالاتری نسبت به نسل قبل ارائه میدهد.
برخلاف آیفونهای کنونی، این دستگاه فاقد اسلات سیمکارت فیزیکی خواهد بود. این تغییر قبلاً در آیفونهای آمریکایی اعمال شده و حالا به سایر مناطق گسترش مییابد.
اخبار اپل حاکی از آن است که پس از عرضه آیفون تاشو، این شرکت روی بازطراحی کامل آیفونهای معمولی با طراحی تمام شیشهای تمرکز خواهد کرد. آیا آمادهاید تا شاهد تحول بعدی در دنیای آیفون باشید؟