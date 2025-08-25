خبرگزاری کار ایران
در انتظار رزمایش بزرگ؛ برتری چین بر ناتو در نبرد تسلیحات هایپرسونیک

کد خبر : 1677468
محققان دفاعی چین از یک سامانه پیوند داده‌های تحول‌آفرین که برتری قاطعی بر سامانه‌های ارتباطات نظامی کنونی ائتلاف ناتو دارد و می‌تواند تواند توازن قدرت نظامی در عرصه نبردهای با سرعت بالا را به نفع پکن تغییر دهد، رونمایی کردند.

این سامانه جدید چین برای ملزومات سطح بالای نبرد با تسلیحات هایپرسونیک در گستره‌ای وسیع شامل نبرد با هواپیماهای مافوق صوت با سرعت پنج ماخ و موشک‌های مافوق صوت با سرعت ۱۱ ماخ طراحی و مهندسی شده است.

شبکه جدید ارتباطی چین دقت پنج نانو ثانیه در تطبیق زمانی داشته و عملکردی برتر از سامانه ارتباط نظامی ناتو مشهور به Link ۱۶ دارد.

انتهای پیام/
