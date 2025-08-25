در انتظار رزمایش بزرگ؛ برتری چین بر ناتو در نبرد تسلیحات هایپرسونیک
محققان دفاعی چین از یک سامانه پیوند دادههای تحولآفرین که برتری قاطعی بر سامانههای ارتباطات نظامی کنونی ائتلاف ناتو دارد و میتواند تواند توازن قدرت نظامی در عرصه نبردهای با سرعت بالا را به نفع پکن تغییر دهد، رونمایی کردند.
این سامانه جدید چین برای ملزومات سطح بالای نبرد با تسلیحات هایپرسونیک در گسترهای وسیع شامل نبرد با هواپیماهای مافوق صوت با سرعت پنج ماخ و موشکهای مافوق صوت با سرعت ۱۱ ماخ طراحی و مهندسی شده است.
شبکه جدید ارتباطی چین دقت پنج نانو ثانیه در تطبیق زمانی داشته و عملکردی برتر از سامانه ارتباط نظامی ناتو مشهور به Link ۱۶ دارد.