قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
|
بروزرسانی:دوشنبه ۳ شهریور
|
عنوان
|
قیمت (ریال)
|
نرخ فعلی (ریال)
|
750
|
بالاترین قیمت روز
|
750
|
پایین ترین قیمت روز
|
744
|
بیشترین مقدار نوسان روز
|1
|
درصد بیشترین نوسان روز
|
|
نرخ بازگشایی بازار
|
708
|
زمان ثبت آخرین نرخ
|۳ شهریور
|
نرخ روز گذشته
|
733
|
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
|
|
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
|