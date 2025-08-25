قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۳ شهریور را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۳ شهریور
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
719,847
|
دلار (بازار آزاد)
|
961,200
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
842,092
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,116,700
|
درهم امارات
|
257,250
|
پوند انگلیس
|
1,272,300
|
لیر ترکیه
|
23,000
|
فرانک سوئیس
|
1,173,500
|
یوان چین
|
131,400
|
ین ژاپن
|
642,640
|
وون کره جنوبی
|
680
|
دلار کانادا
|
680,800
|
دلار استرالیا
|
610,400
|
دلار نیوزیلند
|
551,800
|
دلار سنگاپور
|
735,400
|
روپیه هند
|
10,780
|
روپیه پاکستان
|
3,334
|
دینار عراق
|
733
|
پوند سوریه
|
72
|
افغانی
|
13,770
|
کرون دانمارک
|
147,800
|
کرون سوئد
|
99,200
|
کرون نروژ
|
93,700
|
ریال عربستان
|
251,100
|
ریال قطر
|
267,800
|
ریال عمان
|
2,444,500
|
دینار کویت
|
3,086,800
|
دینار بحرین
|
2,496,400
|
رینگیت مالزی
|
222,800
|
بات تایلند
|
28,990
|
دلار هنگ کنگ
|
120,400
|
روبل روسیه
|
11,880
|
منات آذربایجان
|
555,300
|
درام ارمنستان
|
2,460
|
لاری گرجستان
|
350,500
|
سوم قرقیزستان
|
10,770
|
سامانی تاجیکستان
|
99,700
|
منات ترکمنستان
|
271,900