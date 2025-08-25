خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۳ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۳ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,847

دلار (بازار آزاد)

961,200

یورو (صرافی بانک ملی)

842,092

یورو (بازار آزاد)

1,116,700

درهم امارات

257,250

پوند انگلیس

1,272,300

لیر ترکیه

23,000

فرانک سوئیس

1,173,500

یوان چین

131,400

ین ژاپن

642,640

وون کره جنوبی

680

دلار کانادا

680,800

دلار استرالیا

610,400

دلار نیوزیلند

551,800

دلار سنگاپور

735,400

روپیه هند

10,780

روپیه پاکستان

3,334

دینار عراق

733

پوند سوریه

72

افغانی

13,770

کرون دانمارک

147,800

کرون سوئد

99,200

کرون نروژ

93,700

ریال عربستان

251,100

ریال قطر

267,800

ریال عمان

2,444,500

دینار کویت

3,086,800

دینار بحرین

2,496,400

رینگیت مالزی

222,800

بات تایلند

28,990

دلار هنگ کنگ

120,400

روبل روسیه

11,880

منات آذربایجان

555,300

درام ارمنستان

2,460

لاری گرجستان

350,500

سوم قرقیزستان

10,770

سامانی تاجیکستان

99,700

منات ترکمنستان

271,900
