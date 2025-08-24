آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد ۱۰ درصد کل تلفات تصادفات سالانه در شهریور رخ می‌دهد.

طی ۵ سال گذشته، از میان ۹۱ هزار کشته حوادث رانندگی، بیش از ۹ هزار نفر فقط در شهریور جان باخته‌اند.

پس از شهریور، مهرماه با ۹.۴ درصد (۸۶۰۰ کشته) در رده دوم تلفات قرار دارد.

با توجه به آغاز شهریور و افزایش سفرها، بستن کمربند ایمنی و استفاده از کلاه ایمنی باید جدی گرفته شود.

علت مرگ در تصادفات چیست؟

شکستگی‌های متعدد: ۳۶.۷٪

ضربه به سر: ۳۲.۴٪

خون‌ریزی: ۵.۲٪

سایر علل: ۲۵.۷٪

منبع فارس

انتهای پیام/