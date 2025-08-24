شهریور مرگبارترین ماه جادههای ایران است
آمارهای پزشکی قانونی نشان میدهد ۱۰ درصد کل تلفات تصادفات سالانه در شهریور رخ میدهد.
طی ۵ سال گذشته، از میان ۹۱ هزار کشته حوادث رانندگی، بیش از ۹ هزار نفر فقط در شهریور جان باختهاند.
پس از شهریور، مهرماه با ۹.۴ درصد (۸۶۰۰ کشته) در رده دوم تلفات قرار دارد.
با توجه به آغاز شهریور و افزایش سفرها، بستن کمربند ایمنی و استفاده از کلاه ایمنی باید جدی گرفته شود.
علت مرگ در تصادفات چیست؟
شکستگیهای متعدد: ۳۶.۷٪
ضربه به سر: ۳۲.۴٪
خونریزی: ۵.۲٪
سایر علل: ۲۵.۷٪
