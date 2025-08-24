نشریۀ فوربز گزارش داده که بخش گسترده‌ای از مکالمات کاربران با گروک در دسترس عموم قرار گرفته.

این مدل زبانی هوش‌مصنوعی بیش از ۷۰ هزار گفت‌وگو را روی وب‌سایت خود منتشر کرده و این اطلاعات توسط موتورهای جست‌وجو ایندکس و عمومی شده‌اند.

بخشی از آن‌ها مکالمات عادی و بی‌ضرری داشته‌اند اما تعدادی از آن‌ها شامل موارد حساسی مثل دستورالعمل خودکشی، ساخت بمب یا موادمخدر بوده‌اند.

قبل از این هم وب‌سایت ۴۰۴مدیا خبر داده بود که یک پژوهشگر بیش از ۱۳۰ هزار گفت‌وگوی کاربران با «چت‌جی‌بی‌تی» و «کلود» را پیدا کرده است.

مدیرعامل «موزیلا» دراین‌باره به کاربران توصیه کرده که هیچ‌وقت اطلاعات شخصی یا محرمانۀ خود را در این سیستم‌‍ها وارد نکنند.

منبع فارس

انتهای پیام/