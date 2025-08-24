خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مکالمات شما با گروک در اینترنت دست‌ به‌ دست می‌شود!

مکالمات شما با گروک در اینترنت دست‌ به‌ دست می‌شود!
کد خبر : 1677318
لینک کوتاه کپی شد.

نشریۀ فوربز گزارش داده که بخش گسترده‌ای از مکالمات کاربران با گروک در دسترس عموم قرار گرفته.

این مدل زبانی هوش‌مصنوعی بیش از ۷۰ هزار گفت‌وگو را روی وب‌سایت خود منتشر کرده و این اطلاعات توسط موتورهای جست‌وجو ایندکس و عمومی شده‌اند.

بخشی از آن‌ها مکالمات عادی و بی‌ضرری داشته‌اند اما تعدادی از آن‌ها شامل موارد حساسی مثل دستورالعمل خودکشی، ساخت بمب یا موادمخدر بوده‌اند.

قبل از این هم وب‌سایت ۴۰۴مدیا خبر داده بود که یک پژوهشگر بیش از ۱۳۰ هزار گفت‌وگوی کاربران با «چت‌جی‌بی‌تی» و «کلود» را پیدا کرده است.

مدیرعامل «موزیلا» دراین‌باره به کاربران توصیه کرده که هیچ‌وقت اطلاعات شخصی یا محرمانۀ خود را در این سیستم‌‍ها وارد نکنند.

منبع فارس
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور