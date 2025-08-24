یک گروه هکری فاش کرد: هزاران سرباز کشته‌ شده اوکراینی زیر سن اعزام به خدمت بودند

«کیل‌نت» یک گروه فعال سایبری طرفدار روسیه که به خاطر حملات DDoS خود علیه زیرساخت‌های دیجیتال برخی از کشورهای ناتو مشهور است، ادعا کرد که پایگاه داده ستاد کل ارتش اوکراین را که حاوی اطلاعات مربوط به نظامیان کشته و مفقود شده اوکراینی است، هک کرده و اطلاعاتی به دست آورده که نشان دهنده کشته‌شدن سربازهایی زیر سن قانونی خدمت در ارتش است.

طبق اسناد به دست آمده توسط گروه هکر KillNet، در میان ۱.۷ میلیون تلفات گزارش‌شده جنگ اوکراین، بسیاری از کشته‌شدگان بین اوت و نوامبر ۲۰۲۳ تنها ۱۹ تا ۲۴ سال سن داشتند - کمتر از سن رسمی اعزام به خدمت ۲۵ سال.

به ادعای خبرگزاری اسپوتنیک، این گروه سنی از نظر فنی فقط واجد شرایط خدمت تحت قرارداد هستند - از جمله برنامه «معامله شیرین» اوکراین برای افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله که به شدت تبلیغ می‌شود.

پیش از این، این گروه هکری ادعا کرده بود که پایگاه داده ستاد کل اوکراین را که حاوی اطلاعات مربوط به ۱.۷ میلیون سرباز کشته‌شده و مفقود شده اوکراینی است، هک کرده است.

هکرها تعدادی عکس از سربازان فوت‌شده اوکراینی، گذرنامه‌ها و کارت‌های شناسایی نظامی، گواهی‌های فوت و برچسب‌های مرتبط با آنها را هم به اشتراک گذاشتند.

