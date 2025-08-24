پهپاد ناشناس، عظیم و عجیب در آسمان چین چه می کرد؟

اخیراً تصویری از آسمان چین منتشر شده که در آن یک هواپیمای بسیار بزرگ و پنهان‌کار بال‌پرنده‌ای را می‌بینیم. هویت این هواپیما هنوز به‌طور قطعی مشخص نیست، اما ویژگی‌های مشابه زیادی با پهپاد عظیمی که در تصاویر ماهواره‌ای اوایل تابستان امسال شناسایی‌شده بود دارد.

تصویر جدید منتشر شده از این پرنده در حال پرواز، از نمایی از عقب آن است که ارابه فرودش پایین آمده، درهای بزرگ چرخ اصلی باز هستند و بالک‌های دو تکه‌ای مشابه با بمب‌افکن B-2 در لبه‌های بیرونی بال‌ها باز شده‌اند که همگی با حالت برخاست یا فرود سازگار هستند. از این زاویه مشخص است که بدنه ترکیب‌شده بال و بدنه شامل بخش مرکزی پهن با سطح بالایی کاملاً تخت است. در این تصویر، این پرنده کابین ندارد؛ هرچند نمی‌توان احتمال وجود آن را کاملاً رد کرد. شکل بخش مرکزی هم نشان می‌دهد که این هواپیما احتمالاً دو موتوره است و خروجی‌های باریک شکاف مانندی دارد؛ هرچند که کیفیت پایین تصویر مانع از تشخیص دقیق جزئیات می‌شود.

پهپاد بی‌نام‌ونشان همان WZ-X است؟

گرچه نمی‌توان قاطعانه دراین‌باره صحبت کرد ولی این احتمال وجود دارد که این پرنده ناشناس، همان پهپادی باشد که اوایل امسال در تصاویر ماهواره‌ای در پایگاه محرمانه آزمایش چین در استان شین‌جیانگ دیده شده بود. تصویر ماهواره‌ای آن پهپاد که در ۱۴ می ۲۰۲۵ ثبت شد، نشان داد که دهانه بال آن حدود ۵۲ متر و تقریباً برابر با دهانه ۵۲.۴ متری بمب‌افکن B-2 Spirit آمریکاست. از زمان انتشار این تصاویر، برخی ناظران این پهپاد را موقتاً WZ-X نامیده‌ بودند.

هواپیمای جدید و پهپاد دیده‌شده در ماه می امسال هر دو دارای بال‌های باریک و کشیده‌ای هستند که طول بیشتری نسبت به پهپاد پنهان‌کار بال پرنده CH-7 دارند. به‌علاوه بخش مرکزی پهپاد CH-7 عمق بیشتری دارد و این در حالی است که بخش مرکزی پهپاد رؤیت شده در این تصویر، سطحی‌تر دیده می‌شود. از طرف دیگر، CH-7 به‌مراتب کوچک‌تر از WZ-X است. البته طراحی CH-7 هم تغییراتی داشته و نمی‌توان احتمال توسعه نسخه جدیدی از آن را رد کرد.

دو ویژگی احتمالی WZ-X در تصویر جدید مشخص نیستند: اول، بخش گنبدی شکلی در بالای بدنه مرکزی که در این تصویر اثری از آن دیده نمی‌شود و دوم، احتمال وجود بالک‌های عمودی کوچک زاویه‌دار برای افزایش پایداری. هرچند ممکن است این پهپاد بالک‌های جمع‌شونده داشته باشد؛ اما سایه‌ها و اعوجاج تصویر ماهواره‌ای مانع از آن می‌شوند که بتوان به‌طور قطعی دراین‌باره صحبت کرد.

جالب اینجاست که هم این پرنده جدید و هم WZ-X شباهت‌هایی کلی زیادی با پرنده بال‌پرنده‌ای دارند که در سال ۲۰۲۱ بر فراز فیلیپین مشاهده شده بود. صرف‌نظر از این ارتباط احتمالی، ویژگی‌های ظاهری و ابعاد نشان می‌دهد که هواپیمای جدید نیز در همان رده قرار دارد، هرچند تعیین اندازه دقیق آن امکان‌پذیر نیست و فقط مقایسه ارابه فرود و بدنه نشان‌دهنده ابعاد بسیار بزرگش است. چین در حال حاضر بر روی طیفی از پهپادهای بال پرنده پنهان‌کار در اندازه‌های مختلف کار می‌کند که بزرگ‌ترین آن‌ها تا به امروز، همان WZ-X بوده است.

با توجه به مشاهدات انجام‌شده، این هواپیما احتمالاً یک پهپاد پنهان‌کار ارتفاع بالا و مداومت پرواز زیاد (HALE)، شبیه به پهپاد احتمالی RQ-180 آمریکاست و بال‌های بسیار کشیده آن‌هم حاکی از طراحی ویژه برای مداومت پروازهای طولانی در ارتفاع زیاد است. بخش مرکزی هرچند عمق چندانی ندارد اما پهن است و احتمالاً حجم قابل‌توجهی برای جای‌گذاری سامانه‌های حسگر فراهم می‌کند. مأموریت اصلی این پهپاد احتمالاً شناسایی و مراقبت گسترده با پروازهای بسیار طولانی خواهد بود و نه عملیات تهاجمی. درعین‌حال این بخش احتمالاً سامانه‌های ارتباطی فراتر از خط دید را در خود جای داده است.

انتشار تصاویر در زمانی حساس و کلیدی

زمان انتشار تصویر این پرنده هم در نوع خودش جالب‌توجه است. در هفته‌های اخیر، تصاویر متعددی از چین درز کرده که در آن‌ها جنگنده‌ها و پهپادهای جدید، سامانه‌های زمینی، موشک‌ها و تجهیزات دریایی متعددی قابل‌رؤیت هستند. بیشتر این موارد به رژه بزرگ نظامی در روز سوم سپتامبر (حدود دو هفته دیگر) و به مناسبت هشتادمین سالگرد پیروزی چین بر ژاپن در جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود.

اینکه آیا این پرنده ناشناس هم در رژه حضور خواهد داشت یا نه روشن نیست، اما انتشار تصویر آن به‌هیچ‌وجه اتفاقی به نظر نمی‌رسد. پیش از این هم نیز تصاویر مشابهی از هواپیماهای جدید در جریان پروازهای آزمایشی در فرودگاه‌های کارخانه‌ای گرفته شده بود.

با وجود شباهت‌های زیاد این پرنده با WZ-X برای مشخص شدن ارتباط این دو پرنده به زمان بیشتری نیاز خواهد بود. آنچه تا الآن واضح است، عزم چین برای توسعه پرنده‌های پنهان‌کار بزرگ به‌عنوان بخشی از اکوسیستم نبرد هوایی آینده است و آن‌ها علاوه بر این پهپادها، پروژه‌های کلیدی دیگری هم ازجمله جنگنده سه‌موتورهٔ J-36، جنگنده J-XDS و چندین جت تاکتیکی سرنشین دار دیگر را هم در دست توسعه دارند و درعین‌حال ناوگان رو به رشدی از پهپادهای همراه وفادار برای عملیات مشارکتی را هم فراموش نکرده‌اند.

در کنار همه این‌ها، بمب‌افکن پنهان‌کار H-20 که همچنان معرفی نشده و احتمالاً طراحی بال‌پرنده خواهد داشت، یکی دیگر از این پروژه‌های اسرارآمیز است. در مجموع، انتشار این تصویر یک بار دیگر از شتاب گیری برنامه‌های نسل بعدی نبرد هوایی چین خبر می‌دهد که احتمالاً شامل چندین طرح بزرگ، پنهان‌کار، بال‌پرنده و مداومت‌پرواز بالا خواهد بود.

