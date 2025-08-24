دانشمندان بریتانیایی موفق به ابداع روش جدیدی برای ردیابی گسترش سرطان پستان در بدن، با استفاده از الماس، شده‌اند.

وقتی سرطان گسترش می‌یابد، معمولاً ابتدا به سمت غدد لنفاوی مجاور حرکت می‌کند. برای مشاهده سلول‌های سرطانی و تعیین میزان گسترش بیماری، پزشکان معمولاً از ردیاب‌های رادیواکتیو یا رنگ‌های فلورسانت استفاده می‌کنند.

اما این دو روش‌ کاستی‌هایی نیز دارند: بعضی بیماران به رنگ‌های استفاده‌شده حساسیت نشان می‌دهند و برخی بیمارستان‌ها از امکانات کافی برای رعایت احتیاط لازم هنگام کار با مواد رادیواکتیو برخوردار نیستند.

اکنون محققان حسگری جدید ابداع کرده‌اند که به گفته آن‌ها، جایگزینی ایمن و بدون استفاده از مواد رادیواکتیو فراهم می‌کند.

آن‌ها می گویند که هنگام جراحی سرطان پستان، یا پیش از آن، پزشکان می‌توانند مایع ردیاب مغناطیسی را به تومور بیمار تزریق کنند. این مایع سپس به همراه سلول‌های سرطانی منتشر شده، به غدد لنفاوی می‌رسد.

به گفته محققان، برای ردیابی این مایع و تشخیص اینکه کدام غدد باید جراحی شوند، پزشکان می‌توانند از حسگری مغناطیسی با یک الماس کوچک در نوک آن استفاده کنند.

الماس‌ها دارای «مراکز خلأ نیتروژنی»، یا مراکز رنگی، هستند که می‌توانند میدان‌های مغناطیسی را تشخیص دهند.

«گوین مورلی»، یکی از نویسندگان مطالعه و استاد فیزیک دانشگاه وارویک، در این زمینه گفت: «این مراکز رنگی به الماس اجازه می‌دهند تغییرات بسیار کوچک در میدان مغناطیسی را تشخیص دهند و به آن رنگ صورتی زیبایی می‌دهند.»

دکتر استوارت رابرتسون، جراح سرطان پستان در انگلستان، گفت که اکنون حسگرهای مغناطیسی به طور منظم برای شناسایی گسترش سرطان پستان استفاده می‌شوند.

او گفت که این روش جدید می‌تواند به «بهینه‌سازی فناوری مغناطیسی» کمک کند.

منبع یورونیوز

انتهای پیام/