فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«در مسیر باران» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«انتقام» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«بوعلی سینا» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت
«آسمان هشتم» ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش
«در اعماق دریا ۱» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش
«روز هشتم» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«به وقت شام» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«در مسیر باران» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«تیر باران» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش
«آمبولانس» ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه
«عملیات ناممکن» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«تابستان عزیز» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«بوسیدن روی ماه» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«در اعماق دریا ۲» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«لبه تیغ» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش