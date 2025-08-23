لامبورگینی پیشرانه محبوب را حفظ میکند / «موتور ۱۲ سیلندر امضای ماست»
لامبورگینی بار دیگر نشان داد که قلب تپندهاش همان موتور ۱۲ سیلندر افسانهای است.
از زمان معرفی روئلتو (Revuelto) در سال ۲۰۲۳، لامبورگینی وعده داده بود که موتور V-۱۲ را تا سال ۲۰۳۰ حفظ خواهد کرد. این شرکت در مورد آینده پس از آن اظهار نظری نمیکرد و نشان میداد که دقیقاً نمیداند قوانین به چه سمتی پیش خواهد رفت. اما اکنون، لامبورگینی تأکید میکند که موتور ۱۲ سیلندر حتی برای مدت طولانیتری در خط تولید باقی خواهد ماند.
موتور V-۱۲، امضای لامبورگینی
ماتِئو اورتنزی، مدیر خط تولید این شرکت میگوید: "افق ما حتی فراتر از سال ۲۰۳۰ است. این بخشی از شخصیت روئلتو است، ما این موتور را دوست داریم، این یک امضا برای ماست، بنابراین نمیخواهیم آن را تغییر دهیم. "
اورتنزی در مصاحبه با Motor۱ در مراسم رونمایی از فِنومنو، به سیستم هیبریدی روئلتو به عنوان راهی برای حفظ قلب ۱۲ سیلندر آن اشاره میکند.
او گفت: "این به ما امکان میدهد تا با قوانین، به ویژه در مورد CO۲ و آلایندگی، مطابقت داشته باشیم؛ قوانینی که اگر این نوع فناوری را نداشتیم، رعایت آنها دشوار بود. "
آینده لامبورگینی: پلاگین هیبریدها به جای تمامبرقی
خبر ادامه تعهد لامبورگینی به موتور V-۱۲، همزمان با تصمیم این شرکت برای کاهش سرعت برنامههای بلندپروازانه خود در زمینه خودروهای تمامبرقی است. این خودروساز ایتالیایی پیش از این قصد داشت اولین خودروی تمامالکتریکی خود را در سال ۲۰۲۸ معرفی کند و سپس اوروس را در سال ۲۰۲۹ به یک خودروی برقی تبدیل کند. اوایل امسال، استفان وینکلمن، مدیرعامل این شرکت، از این برنامهها عقبنشینی کرد و در مصاحبههای جداگانه گفت که این دو خودرو ممکن است به جای آن به خودرویی پلاگین هیبرید تبدیل شوند.