۲۳ اوت روز جهانی سگ نابینا است

۲۳ اوت را به عنوان "روز جهانی سگ نابینا" (International Blind Dog Day) مشخص کرده‌اند. این روز، فرصتی برای بزرگداشت و ارج نهادن به سگ‌هایی است که با از دست دادن بینایی خود سازگار شده‌اند و همچنان زندگی کامل و شادی دارند. این مناسبت، بر خلاف روز جهانی سگ راهنما که بر روی سگ‌های خدمت‌رسان تمرکز دارد، برای افزایش آگاهی عمومی درباره زندگی روزمره سگ‌های نابینا و تشویق به پذیرش و مراقبت از آن‌ها در جامعه است.

چرا روز جهانی سگ نابینا مهم است؟

افزایش آگاهی و آموزش: بسیاری از مردم تصور می‌کنند که نابینایی، به معنای پایان زندگی پرنشاط برای یک سگ است. این روز به ما یادآوری می‌کند که سگ‌ها، به دلیل حواس قوی دیگر خود مانند بویایی و شنوایی، می‌توانند به راحتی با شرایط نابینایی سازگار شوند.

تشویق به پذیرش: متأسفانه، سگ‌های نابینا در پناهگاه‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. این روز، به صاحبان احتمالی سگ‌ها نشان می‌دهد که پذیرش یک سگ نابینا نه تنها یک عمل محبت‌آمیز است، بلکه می‌تواند تجربه‌ای فوق‌العاده و ارزشمند باشد.

به اشتراک‌گذاری تجربیات: صاحبان سگ‌های نابینا می‌توانند تجربیات و راهکارهای خود را برای کمک به دیگران به اشتراک بگذارند. از آموزش‌های خاص گرفته تا تکنیک‌های ایمن‌سازی محیط خانه، این روز فرصتی برای تبادل اطلاعات است.

