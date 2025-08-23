متن پیام تسلیت شهادت امام رضا (ع) ۱۴۰۴

یک پنجره فولاد، دلم تنگ تو آقاست

ای کاش

که زوار خراسان تو بودم...

شهادت امام رئوف، شمس الشموس، غریب الغربا، معین الضعفا حضرت امام رضا (ع) تسلیت باد

..........

کمک کن مثل مشهد، شهر رؤیا

دلم پر ازدحام از نور باشد

پر از پرواز کفترهای کوچک

سرم سبز و دلم پر شور باشد

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

..........

ای غریب‌ترین غریب‌ها؛

قلب تو رافتی به توان بی نهایت است؛

پس طفل‌های بی پناه حاجت ما را دریاب و شفاعتمان را بپذیر.

شهادت امام مهربانی‌ها، امام رضا (ع) تسلیت باد

..........

از من بپذیر نوکری هایم را

کوتاهی چشم و سینه و پایم را

آقا شب آخر صفر خالی کن

در صحن امام رضا خودت جایم را

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

...........

بعد از رکوع و سجده و بعد از قیام از دور

هر شب دو زانو می‌زنم با احترام از دور

دستی به روی سینه و دستی به سوی تو

روی لبم گُل می‌کند: آقا درود از دور

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

..........

رضا جان

ذهن خراسان تا قیام قیامت از

خاطره سوزاندن جگرت رها نخواهد شد

و هر سال در چنین روزی نه تنها خیابان‌ها

که قلب‌های عاشقانت به حرمت ختم می‌شود

شهادت امام رضا (ع) بر شیعیان جهان تسلیت باد

...........

آقا قرار شاه و گدا هست یادتان؟

آری همان شبی که زدم دل به نامتان

مشهد … حرم … ورودی باب الجوادتان

آقا دلم عجیب گرفته برایتان

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

.........

امام رضا (ع): هر که غم و نگرانی مؤمنی را بزداید، خداوند در روز قیامت گره غم از دل او بگشاید.

شهادت امام رضا علیه السلام بر شما تسلیت باد

..........

مرغ دلم شور و نوا می‌کند

ذکر علی بن موسی‌الرضا می‌کند

می‌پرد و می‌رود از سینه‌ام

آه که عشق تو چه‌ها می‌کند

شهادت امام رضا (ع) بر شما و خانواده محترم تسلیت باد

..........

دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت

جایی ننوشته است گنه‌کار نیاید…

شهادت امام رئوف، شمس الشموس، غریب الغربا، معین الضعفا حضرت امام رضا (ع) تسلیت باد

..........

عقل در درک تو مبهوت و گرفتار شده

عشق از عشق تو بیچاره و بیمار شده

چشم از اشک لبالب شده و تار شده

بس که نور است که در این حرم انبار شده

شهادت امام هشتم، امام رضا (ع) تسلیت باد

..........

السّلام ای هشتمین مِهر ولایت

السّلام ای بَحر اَلطاف و عنایت

ای فروغ آفتابِ رحمتِ حق

ای مسیرَت بر همه راهِ هدایت

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

..........

خوشا مشهد و شاه بی مثالش

خوشا آن صاحب، صاحب کمالش

خوشا صحن پر از جاه و جلالش

خوشا هر کس که روزی شد وصالش

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

..........

شب شهادت مولای مهرپرور ماست

کسی که سایه لطفش پناهِ کشور ماست

شب شهادت هشتم امام معصوم است

که آستانه او قبله گاه باور ماست

شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت، امام رضا (ع) تسلیت باد

.........

ای امام الرئوف!

همراه با کبوتران حرمت،

محزون و گریان

دل را به دور بارگاه تو پر می‌دهیم

تا با زمزمه ملائک همراه شویم

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

........

من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو

سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو

تو هر چه خوبی من بدم، بیهوده بر هر در زدم

آخر به این در آمدم، باشم کنار خوان تو

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

..........

هر چند حال و روز زمین و زمان بد است

یک تکه از بهشت در آغوش مشهد است

حتی اگر به آخر خط هم رسیده‌ای

آنجا برای عشق شروعی مجدد است

شهادت شاه خراسان تسلیت باد

..........

پیامبر (ص): پاره‌ای از تن من در خراسان دفن خواهد شد، هر مؤمنی او را زیارت کند، خداوند عزوجل بهشت را بر او واجب می‌کند.

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

..........

اینجاست که هر دلبر و دلداده بیاید

هم شخص گرفتار هم آزاده بیاید

در این حرم قدس که باغی ز بهشت است

هرکس به تولای تو دل داده بیاید

شهادت امام رضا (ع) تسلیت باد

