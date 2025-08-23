پیام تبریک روز پزشک ۱۴۰۴

هزاران درود و هزار آفرین

نثار پزشکان ایران زمین

همان لایقانی که دانشورند

امید آفرینند و درمانگرند

به لب خنده داده ز دل غم برند

روز پزشک گرامی باد.

درود بر انسان‌های پاک سرزمینم...

بهترین‌ها نصیب شما باد که از لحظه‌های عمرتان برای بهتر شدن حال مردمان سرزمین ایران تلاش می‌کنید.

مدافعان سلامت روزتان مبارک.

یکم شهریور ماه سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسلام، شیخ الرئیس ابوعلی سینا را به جامعه پزشکی و به خصوص به دوست عزیزم تبریک عرض می‌کنم.

روز پزشک مبارک دکتر جان

آه ای طبیب دل من، درمان بیماری ام کن

گر فرصتی مانده باقی ای مهربان یاریم کن

یک شهریور، روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک مبارک باد

روزگاریست که من طالب دیدار توام

فکر من باش در این شهر گرفتار توام

گفته بودی که طبیب دل هر بیماری

پس طبیب دل من باش که بیمار توام

همسر عزیزم روز پزشک بر تو مبارک باد

Good doctors know how to prescribe the most important drug of all – a positive attitude Thanks for doing just that

پزشکان خوب می‌دانند چگونه مهم‌ترین دارو که ایجاد یک نگرش مثبت است را تجویز کنند، از شما بابت انجام این کار سپاسگزاریم.

روز پزشک بر تمام پزشکان و دانشجویان پزشکی که قدم در این راه گذاشته‌اند مبارک باد

پزشک بودن فقط یک هنر نیست بلکه عشق است، پزشکی فقط یک علم نیست بلکه یک وجدان است.

روز پزشک بر شما گرامی باد

همه ما خوب می‌دانیم که پزشکان سرزمینمان انسان‌های مهربان، دلسوز، زحمتکش، متعهد و طبیبانی حاذق هستند. با این حال دعا می‌کنم...

تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد.

یکم شهریور، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی پزشکان دلسوز و زحمتکش خجسته باد

هر فردی ممکن است بیمار باشد یا نباشد، اما یک پزشک همیشه برای همدردی با دیگران بیمار است. برای شما آرزوی شادکامی و سلامتی دارم پزشک عزیز، تا بتوانید مردمی که بیمار هستند را درمان کنید.

روز پزشک، روز قدردانی از مدد این دستان مهربان و دوستدار سلامت جامعه خجسته باد

برای لبخندهایی که بر لب‌هایمان می‌نشانید سپاس گزاریم.

ای آرامش بخشان روح و جان و تن روزتان گرامی باد

چو بیمار از شفا سرمست گردد

طبیب از فرط شادی مست گردد

خدا شافی و این خود افتخاری است

که دستی با خدا همدست گردد

روز پزشک، روز قدردانی از مدد این دستان مهربان و دوست دار سلامت جامعه گرامی باد

آدم‌های بزرگ زود از یاد نمی‌روند و به انتها نمی‌رسند.

روز پزشک مبارک

Dear Doctor, I feel so confident and safe when I know that I am in your hands

You have always been a savior to me Thanking you on this wonderful occasion

Happy Doctor’s Day

دکتر عزیزم، وقتی تحت نظر تو هستم احساس امنیت و دلگرمی دارم

شما همیشه برای من یک ناجی بوده‌ای، در این مناسبت خاص از شما سپاسگزارم

روز پزشک مبارک

تو یک پزشکی همدم هر دردمندی

هر لحظه یار و یاور بی چون و چندی

روز پزشک بر شما پزشک عالی قدر مبارک

طبیب درد، کسی است که آن را آفریده است. خداوند طبیب است و تو یاریگری مهربان هستی.

روز پزشک بر همکاران گرامی مبارک باد

و چه زیباست امید مریضی که به دستان شفا بخشت دل بسته است، با مهارتت باری دیگر قدرت خدا را به رخ بندگان می‌کشی.

روز پزشک مبارک

دکتر شدی تا که من

هر روز مریضِ تو باشم

درمانِ دردهایم شوی و من هر زمان که بتوانم، "دردِ بی درمان" بگیرم!

برایم کمی عشق تجویز کن!

این روزهایم عجیب بوی "روزمرگی" می‌دهد...

روز پزشک مبارک همسر عزیزم

طبیب را مظهر اسم محیی و احیاء گری نامیده و عیسوی مسلک می دانستند که با دم مسیحیائی خویش درد و رنج را از جسم و روان دردمندان زدوده و شوق امید را در کالبد جسم و روح زندگی آنان می دمیده است.

روز پزشک مبارک

پزشک گاهی بیماران را درمان می کند، اغلب آن را تسکین میدهد

اما همیشه باید به بیماران آرامش بخشد . . .

ای آرامش بخشان روح و جان و تن روزتان گرامی باد

رنگ برگزیده امروز رنگ سفید

به سفیدی لباس ناجی‌های روح و جسم مان

یکم شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا

و روز پزشک مبارک باد

