روز پزشک در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز پزشک در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۶/۰۱

شنبه – ۰۱ شهریور ۱۴۰۴

تاریخ دقیق روز پزشک در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۲/۲۹

السبت‬ – ۲۹ صفر ۱۴۴۷

تاریخ دقیق روز پزشک در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۰۸-۲۳

Saturday – 2025 August 23

ابو علی سینا پزشک حاذق، فیلسوف و حکیم ایرانی است که در علم پزشکی مهارت زیادی داشت و خدمات بی شماری در عرصه پزشکی به جامعه بشر کرد. وی بیش از ۴۵۰ کتاب به زبان فارسی و عربی با موضوعات پزشکی و بهداشتی نوشته است. یکی از معروف‌ترین کتاب‌هایش کتاب شفا (دانشنامه علمی و فلسفی جامع) و کتاب قانون (یکی از کتاب‌های معروف جهان در زمینه علم پزشکی) است. از آنجا که پزشکان شبانه روز برای حفظ سلامت جامعه بشری تلاش می‌کنند، از جایگاه مهمی در جامعه برخوردارند. هدف از نامگذاری این روز به عنوان روز پزشک، قدردانی و تجلیل از زحمات پزشکان عرصه پزشکی و همچنین گرامیداشت خدمات ابن سینا در راستای پیشرفت علم پزشکی است.

روز جهانی پزشک

روز جهانی پزشک در دنیا برابر با روز پزشک در کشور آمریکا است که در کشورهای اروپایی و سایر کشورهای دنیا این روز جهت قدردانی از پزشکان معرفی شده است. این روز تقریباً مصادف با تاریخ و سال استفاده شدن، داروی بیهوشی اتر در عمل جراحی توسط دکتر لانگ در ۲۸ مارس ۱۹۳۳ است.

در ۳۰ مارس سال ۱۹۵۸ مصوبه بزرگداشت روز پزشکان توسط مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید و در سال ۱۹۹۰ این قانون در مجلس نمایندگان و مجلس سنا نیز معرفی شد. از آن زمان تا کنون ۳۰ مارس در تقویم رسمی این کشور به عنوان روز پزشک نام‌گذاری شده و روز جهانی پزشک نامگذاری شده است.

پزشک به چه معناست؟

در دانش پزشکی، پزشک یا دکتر شخصی است که شناخت کافی از بیماری‌ها و درمان آن‌ها دارد و به حرفه پزشکی می‌پردازد. در قدیم از کلمات حکیم و طبیب نیز به جای پزشک استفاده می‌شد.

زندگینامه ابوعلی سینا

ابوعلی سینا با نام کامل ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، پزشک، دانشمند، فیلسوف، منجم، نویسنده و ریاضیدان بزرگ جهان در یکم شهریور سال ۳۵۹ هجری شمسی مصادف با ماه صفر سال ۳۷۰ هجری قمری و در قرن چهارم هجری، در روستایی به نام خرمیثن در حوالی بخارا که مرکز حکومت سامانیان بود به دنیا آمد. نام او در زبان‌های لاتین مشهور به Avicenna است. پدر او عبدالله از اهالی بلخ و مادرش ستاره اهل روستایی در افشنه بود.

ابن سینا از همان آغاز کودکی استعداد و هوش عجیبی در آموختن علوم مختلف داشت. پدرش از کودکی برای تعلیم و تربیت او تلاش بسیاری می‌کرد. او علم فقه را نزد استاد اسماعیل زاهد آموخت. پس از آن پدرش او را برای فراگیری علم منطق و هندسه نزد استاد ابوعبدالله ناتلی فرستاد. او در ده سالگی قرآن را حفظ کرده بود و ادبیات، هندسه و ریاضیات، صرف و نحو عربی را نیز می‌دانست. کتاب‌های اصول اقلیدس، مقدمه‌ی پورفیری و المجسطی نوشته‌ی بطلمیوس از آثاری هستند که ابن سینا در کودکی و زیر نظر اساتید مختلف مطالعه کرد. او با مطالعه نوشته‌های پزشکان پیشین و در کوتاه‌ترین زمان توانست علم طب را نیز بیاموزد و در جوانی موفق شد بیماری امیر سامانی را درمان کند که به عنوان پاداش به او اجازه داده شد از کتابخانه مخصوص شاهزادگان سامانی استفاده کند و این امر باعث شد او بتواند بیشتر از قبل بر علم خود بیافزاید. ابن سینا با مطالعه و هوش زیادی که داشت توانست در ۱۸ سالگی بر بسیاری از علوم زمان خود تسلط کامل پیدا کند و پیشرفت‌های بعدی خود را مدیون استدلال‌های شخصی خودش بود.

ابن سینا در چه علوم و فنونی مهارت داشت؟

به دلیل تسلط ابو علی سینا بر علوم مختلف مانند پزشکی، ریاضیات، نجوم، روانشناسی، جغرافیا، زمین‌شناسی، فیزیک، شیمی، شعر و ادبیات، منطق و موسیقی، او را همه چیزدان می‌نامیدند.

علت مرگ و آرامگاه ابو علی سینا

ابو علی سینا در طول مدتی که در اصفهان زندگی می‌کرد مورد توجه علاءالدوله قرار داشت و زندگی آرامی را گذراند تا اینکه اصفهان مورد حمله مسعود غزنوی قرار گرفت. در این حمله برخی از آثار مهم این دانشمند بزرگ از بین رفت. این اتفاق ضربه بزرگی به او وارد کرد. پس از این اتفاق ابو علی سینا که درگیر بیماری قولنج نیز شده بود، تصمیم گرفت به همدان برود و آنجا زندگی کند. سر انجام در دوم تیر ماه سال ۴۱۶ هجری شمسی، در ۵۷ سالگی از دنیا رفت و در شهر همدان به خاک سپرده شد. در برخی منابع گفته شده است که همین بیماری قولنج علت مرگ ابو علی سینا بوده است ولی علت مرگ او به طور قطعی ذکر نشده است. آرامگاه او در میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان واقع شده‌است.

