تقویم شهریور ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها

۱ شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

۲ شهریور: آغاز هفته دولت، شهادت سید علی اندرزگو، شهادت امام رضا (ع)

۳ شهریور: جشن خزان، هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه (۱ ربیع‌الاول)

۴ شهریور زادروز داراب (کوروش)

۴ شهریور شهریور روز،جشن شهریورگان

۴ شهریور روز کارمند

۵ شهریور روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز

۸ شهریور انفجار در دفتر نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران، روز مبارزه با تروریسم

۱۰ شهریور: روز بانکداری اسلامی، شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)

۱۱ شهریور روز صنعت چاپ

۱۲ شهریور: سالروز شهادت رئیسعلی دلواری

۱۳ شهریور: روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، روز تعاون، روز مردم‌ شناسی، روز علوم پایه

۱۴ شهریور: آغاز هفته وحدت، میلاد پیامبر اکرم (ص) به روایت اهل سنت (۱۲ ربیع‌الاول)

۱۷ شهریور: قیام ۱۷ شهریور، روز جهانی سوادآموزی

۱۸ شهریور: روز وقف

۱۹ شهریور: وفات آیت‌الله طالقانی، روز جهانی پیشگیری از خودکشی، ولادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)

۲۰ شهریور: سالگرد حمله به برج‌های دوقلو (۱۱ سپتامبر)

۲۱ شهریور: روز ملی سینما

۲۲ شهریور: روز جهانی برنامه‌ نویسان

۲۴ شهریور: روز جهانی مردم‌ سالاری

۲۵ شهریور: روز خرما، روز کفاش و صنعت چرم، روز جهانی حفاظت از لایه اوزون

۲۷ شهریور: روز شعر و ادب فارسی، بزرگداشت استاد شهریار

۳۰ شهریور: روز جهانی آلزایمر، روز جهانی صلح

۳۱ شهریور: آغاز هفته دفاع مقدس

