تقویم شهریور ۱۴۰۴ + مناسبت ها و تعطیلی ها
۱ شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک
۲ شهریور: آغاز هفته دولت، شهادت سید علی اندرزگو، شهادت امام رضا (ع)
۳ شهریور: جشن خزان، هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه (۱ ربیعالاول)
۴ شهریور زادروز داراب (کوروش)
۴ شهریور شهریور روز،جشن شهریورگان
۴ شهریور روز کارمند
۵ شهریور روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز
۸ شهریور انفجار در دفتر نخستوزیری جمهوری اسلامی ایران، روز مبارزه با تروریسم
۱۰ شهریور: روز بانکداری اسلامی، شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)
۱۱ شهریور روز صنعت چاپ
۱۲ شهریور: سالروز شهادت رئیسعلی دلواری
۱۳ شهریور: روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی، روز تعاون، روز مردم شناسی، روز علوم پایه
۱۴ شهریور: آغاز هفته وحدت، میلاد پیامبر اکرم (ص) به روایت اهل سنت (۱۲ ربیعالاول)
۱۷ شهریور: قیام ۱۷ شهریور، روز جهانی سوادآموزی
۱۸ شهریور: روز وقف
۱۹ شهریور: وفات آیتالله طالقانی، روز جهانی پیشگیری از خودکشی، ولادت پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)
۲۰ شهریور: سالگرد حمله به برجهای دوقلو (۱۱ سپتامبر)
۲۱ شهریور: روز ملی سینما
۲۲ شهریور: روز جهانی برنامه نویسان
۲۴ شهریور: روز جهانی مردم سالاری
۲۵ شهریور: روز خرما، روز کفاش و صنعت چرم، روز جهانی حفاظت از لایه اوزون
۲۷ شهریور: روز شعر و ادب فارسی، بزرگداشت استاد شهریار
۳۰ شهریور: روز جهانی آلزایمر، روز جهانی صلح
۳۱ شهریور: آغاز هفته دفاع مقدس