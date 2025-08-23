خبرگزاری کار ایران
قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت لیر ترکیه امروز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت لیر ترکیه در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:شنبه ۱ شهریور

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

23,200

بالاترین قیمت روز

23,200

پایین ترین قیمت روز

23,000

بیشترین مقدار نوسان روز

100

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

22,700

زمان ثبت آخرین نرخ

۱ شهریور

نرخ روز گذشته

23,200

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

 

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

 
