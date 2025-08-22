افزونه‌ مورد بحث FreeVPN.One نام دارد و توسعه‌دهنده‌اش ادعا می‌کند که سریع‌ترین وی‌پی‌ان رایگان برای کروم است. این افزونه حتی نشان Featured دارد، یعنی در نظر گوگل از بهترین روش‌ها و استانداردهای فنی بهره می‌برد؛ اما شواهد اخیر نشان می‌دهند که در واقعیت حریم خصوصی کاربران خود را نقض می‌کند.

وی‌پی‌ان FreeVPN.One سه مجوز اضافی از کاربران درخواست می‌کند و چند ثانیه پس از بارگذاری صفحه‌های وب، شروع به عکس‌برداری از آن‌ها می‌کند. تصاویر در نهایت همراه با نشانی وب، شناسه‌ی تب و یک شناسه‌ی کاربری یکتا، به یک آدرس ارسال می‌شوند.

در واقع، FreeVPN.One بدون اطلاع کاربران و در پس‌زمنیه مشغول عکس‌برداری از صفحه‌های مختلف است و می‌تواند خیلی راحت اطلاعات وب‌گردی شما را فاش کند. سیاست‌های FreeVPN.One به‌صورت تلویحی عکس‌برداری از صفحات وب را تأیید می‌کنند؛ اما تنها در شرایطی که کاربران قابلیت AI Threat Detection را فعال کرده باشند.

توسعه‌دهنده‌ی FreeVPN.One در بخش‌ دیگری گفته است از داده‌های کاربران استفاده می‌کند، چه قابلیت AI Threat Detection فعال باشد و چه نباشد.

قسمتی که قبل‌تر اشاره می‌کرد FreeVPN.One را شرکتی به‌نام CMO Ltd توسعه داده هم حذف شده است. تحقیقات Koi Security نشان می‌دهند که این افزونه در چند وقت اخیر از یک VPN به‌ظاهر بی‌خطر به عاملی برای نقض حریم خصوصی کاربران تبدیل شده.

باتوجه به شواهد جدید، توصیه می‌شود که افزونه‌ی FreeVPN.One را از مروگر گوگل کروم خود حذف کنید.

منبع زومیت

