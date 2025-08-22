روسیه نصب ۳ اپلیکیشن داخلی را اجباری کرد
دولت روسیه اعلام کرد که از ۱۰ شهریور به بعد همهٔ گوشیها و تبلتهایی که در این کشور فروخته میشوند باید پیامرسانی داخلی به نام «مکس» و فروشگاه اپلیکیشن بومی روسیه یعنی «رواستور» را بهطور پیشفرض نصب داشته باشند.
از ابتدای دی نیز تلویزیونهای هوشمند فروختهشده در روسیه باید بهطور پیشفرض برنامهٔ تلویزیونی «لیماچدی» را داشته باشند که امکان تماشای رایگان شبکههای دولتی را فراهم میکند.
این درحالی است که ماه گذشته روسیه محدودیتهایی برای تماسهای واتساپ و تلگرام اعمال کرد و آنها را متهم کرد که در پروندههای مرتبط با کلاهبرداری و تروریسم، حاضر به همکاری با نهادهای امنیتی نیستند.