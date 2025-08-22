نبرد مایکروسافت با نینتندو با عرضه کنسول قابل حمل ایکس باکس
مایکروسافت قصد دارد با عرضه نسخه قابل حمل و دستی کنسول گیم ایکس باکس با «قَدَر قدرتهایی» مانند نینتندو سوئیچ که رکورد عرضه را در ماه ژوئن شکست، رقابت کند.
کنسول ایکسباکس ROG Ally مایکروسافت که خود را به عنوان گزینهای برای گیمرهای سختکوش و حرفهای معرفی میکند، برای امتحان کردن در اختیار صدها هزار بازدیدکننده در نمایشگاه تجاری گیمزکام در کلن آلمان قرار گرفته است.
این غول فناوری آمریکایی اعلام کرد که این دستگاهها از ۱۶ اکتبر به فروش میرسند، اما هنوز قیمت آن را فاش نکرده است.
این دستگاه دستی که حاصل همکاری با ایسوس، غول سختافزار تایوانی، است، شامل یک صفحه نمایش مرکزی با دو دسته جانبی است که همان مجموعه جویاستیکها، ماشهها و دکمههای یک کنترلر آشنای ایکسباکس را دارند.
جیسون رونالد، معاون رئیس مایکروسافت که سرپرست توسعه کنسول:
ما واقعاً در حال طراحی و ساخت یک اکوسیستم کامل از دستگاهها هستیم تا به مردم اجازه دهیم هر جا که میخواهند و به هر شکلی که میخواهند بازی کنند.