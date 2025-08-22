حذف یارانه ۳ میلیون نفر از دهک های چهارم تا نهم در مرداد ۱۴۰۴

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت کار، در مرداد ماه، 46 میلیون و 576 هزار و 331 نفر در دهک های چهارم تا نهم قرار داشته اند.

این در حالی است که این تعداد در تیر ماه برابر 49 میلیون و 642 هزار و 665 نفر بوده است. به عبارت دیگر حدود بیش از 3 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران دهک های چهارم تا نهم خارج شده اند.

همچنین در مرحله 174 (مرداد ماه) مبلغ 139 هزار و 708 میلیارد ریال بحساب 15 میلیون 831 هزار و 495 نفر در دهک های چهارم تا نهم واریز شد.

این در حالی است که در تیر ماه مبلغ 148 هزار و 907 میلیارد ریال بحساب 16 میلیون 867 هزار و 196 نفر در دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

اختلاف این دو رقم نشان دهنده تعداد سرپرستان خانوار و خانواده هایی است که از فهرست یارانه بگیران دهک های چهارم تا نهم خارج شده اند.

منبع تسنیم

