حذف یارانه ۳ میلیون نفر از دهک های چهارم تا نهم در مرداد ۱۴۰۴
بررسی ها نشان میدهد که در مرداد ماه، مجموع افراد حاضر در دهک های چهارم تا نهم درآمدی که مشمول یارانه ۳۰۰ هزار تومانی بودند، ۳ میلیون نفر کاهش یافته است.
بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت کار، در مرداد ماه، 46 میلیون و 576 هزار و 331 نفر در دهک های چهارم تا نهم قرار داشته اند.
این در حالی است که این تعداد در تیر ماه برابر 49 میلیون و 642 هزار و 665 نفر بوده است. به عبارت دیگر حدود بیش از 3 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران دهک های چهارم تا نهم خارج شده اند.
همچنین در مرحله 174 (مرداد ماه) مبلغ 139 هزار و 708 میلیارد ریال بحساب 15 میلیون 831 هزار و 495 نفر در دهک های چهارم تا نهم واریز شد.
این در حالی است که در تیر ماه مبلغ 148 هزار و 907 میلیارد ریال بحساب 16 میلیون 867 هزار و 196 نفر در دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
اختلاف این دو رقم نشان دهنده تعداد سرپرستان خانوار و خانواده هایی است که از فهرست یارانه بگیران دهک های چهارم تا نهم خارج شده اند.