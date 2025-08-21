«ChatGPT» رکورد زد / عبور از مرز ۲ میلیارد دلار درآمد
در کمتر از دو سال پس از عرضه، اپلیکیشن موبایل ChatGPT توانسته بیش از ۲ میلیارد دلار درآمد مستقیم از خریدهای درونبرنامهای و اشتراکها به دست آورد. این رقم، فاصلهای معنادار میان ChatGPT و رقبا به وجود آورده است.
بر اساس گزارش TechCrunch، تنها در بازهی ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵، اپلیکیشن ChatGPT بیش از ۱.۳۵ میلیارد دلار درآمدزایی داشته است. این عدد در مقایسه با ۱۷۴ میلیون دلار دوره مشابه در سال ۲۰۲۴، رشدی خیرهکننده معادل ۶۷۳ درصد را نشان میدهد. به بیان دیگر، درآمد ماهانه این اپلیکیشن از ۲۵ میلیون دلار در سال گذشته به نزدیک ۱۹۳ میلیون دلار در سال جاری رسیده است.
برای مقایسه اپلیکیشن Grok، نزدیکترین رقیب ChatGPT، در سال ۲۰۲۵ بر اساس آمار موجود حدود ۵۳ برابر کمتر به دست آورد. این آمار نشان میدهد که کاربران نه تنها به ChatGPT اعتماد بیشتری دارند، بلکه حاضرند برای دسترسی به نسخههای پریمیوم و امکانات پیشرفتهتر آن هزینه کنند.
یکی از شاخصهای مهم در بازار اپلیکیشنها، درآمد به ازای هر نصب است. ChatGPT با میانگین ۲.۹۱ دلار به ازای هر نصب جهانی پیشتاز است.
برای مقایسه، Claude با ۲.۵۵ دلار، Grok با ۰.۷۵ دلار و Copilot تنها با ۰.۲۸ دلار به ازای هر نصب در رتبههای بعدی قرار دارند. این تفاوت نشان میدهد ChatGPT توانسته بهتر از سایرین، کاربر عادی را به مشتری وفادار تبدیل کند.
توزیع جغرافیایی کاربران
اپلیکیشن ChatGPT تا امروز حدود ۶۹۰ میلیون بار در سراسر جهان نصب شده است. هند با ۱۳.۷ درصد از کل دانلودها در صدر قرار دارد. ایالات متحده با ۱۰.۳ درصد در رتبه دوم است.
جالب است بدانیم که ۳۸ درصد از کل درآمد ChatGPT تنها از بازار آمریکا به دست آمده، در حالی که آلمان با سهمی حدود ۵.۳ درصد در جایگاه دوم درآمدی قرار دارد. این الگو نشان میدهد که کشورهای پیشرفته بیشترین درآمد را تولید میکنند، در حالی که کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم دانلود را دارند.
در سال ۲۰۲۵، تعداد نصب ماهانه اپلیکیشن به ۴۵ میلیون رسیده که نسبت به ۱۶ میلیون نصب ماهانه در سال ۲۰۲۴، رشد ۱۸۰ درصدی را نشان میدهد.
به طور کلی، در هفت ماه نخست ۲۰۲۵، این اپلیکیشن ۳۱۸ میلیون بار دانلود شده است، در حالی که این عدد در کل دوره مشابه سال قبل تنها ۱۱۳ میلیون بار بود که به معنای رشد ۲.۸ برابری در مدت زمانی کوتاه است.
اپلیکیشن ChatGPT نه تنها در زمینهی تعداد دانلود، بلکه از نظر درآمدزایی و وفاداری کاربران به استانداردی تازه در بازار هوش مصنوعی موبایلی تبدیل شده است. با توجه به روند کنونی، پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۲۵ درآمد این اپلیکیشن از مرز ۳ میلیارد دلار نیز عبور کند. این نشان میدهد که آینده رقابت در دنیای هوش مصنوعی نه صرفاً در فناوری، بلکه در چگونگی ارائه و تجاریسازی آن برای کاربر نهایی رقم خواهد خورد.